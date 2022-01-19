高級中等學校免試入學，111學年度免試入學總名額計20萬7,142名，占核定招生總名額91.35%，包括分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、試辦學習區完全免試入學及免試獨招（不含實用技能學程、建教合作班）等多元管道。招生簡章17日公告，預計7月12日放榜，7月14日報到。

為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區超額比序項目積分採計方式，各區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，希望透過111年1月及4月二階段志願模擬選填，搭配上述適性入學宣導網站，便於學生與導師、輔導老師及家長共同討論，協助其瞭解所填志願校科與興趣關聯性、高中階段學習內容以及未來發展機會，選擇最適合自己的升學進路。

此外，為維護大陸地區臺商子女學校（含東莞臺商子弟學校、華東臺商子女學校及上海臺商子女學校）學生的就學權益，111學年度延續110學年度作法，由臺商子女學校依學生戶籍，分向戶籍所在地就學區集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想的高級中等學校就讀。

111學年度免試入學重要事務工作日程表。（教育部提供）

各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、超額比序方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會主委學校網站免費下載，或至111年國中畢業生適性入學宣導網站（http://adapt.k12ea.gov.tw/）連結至各直轄市、縣（市）12年國教網查詢；紙本簡章將同步發售。