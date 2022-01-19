2021年高雄KIDE國際發明暨設計展日前在高雄國際會議中心舉行，共有來自31國，多達412件專利作品參展，其中新北市林口高中團隊在創新教育加速器計畫支持下，展現學子強力研發能量拿下2金、1銀、1銅，以及1件土耳其發明協會特別獎，共5項大獎優異成績。

市長侯友宜表示，新北市透過創新教育加速器計畫，提供學子系統性STEAM課程與資源，有效協助孩子圓夢創新，展現發明與智慧軟實力成果。林口高中團隊於110年度推出4件作品參加全數得獎，競賽時全程以英文解說作品，更展現出孩子們跨域、創造思考與雙語力。

新北市市長侯友宜表示，透過創新教育加速器計畫，提供學子系統性STEAM課程與資源，展現發明與智慧軟實力成果。（新北市教育局提供）

林口高中楊芷庭、陳俞辰同學雙料奪金。楊芷庭同學以「警示扣具」作品，改良一般螺絲功能，充分提升工程設計上安全，減少工安事故發生。她說十分感謝老師們指導及學校提供豐沛課程與設備資源，才能跨領域整合數學、自然、生活科技、資訊與英語等學科，產出創新突破成果。未來會將發明得獎作品作為學習歷程檔案成果，相信對大學申請有加乘效果。陳俞辰同學以「海岸清潔」作品，將人工清理垃圾方式予以自動化，設計仿生機器人來實現。作品皆結合物聯網功能且兼具實用性。

同時獲得銀牌獎及土耳其發明協會特別獎的吳翊瑄同學，以改良單純的魯班鎖並加入閃光LED功能，結合文創設計元素，大大增加傳統工藝附加價值。另獲得銅牌獎的葉晨巧同學透過實物操作，把需抽象理解的數學機率化為數位信號並轉換為LED燈閃爍頻率，讓機率不再是腦袋裡空想，而能化成實際學習體驗。

林口高中高栢鈴校長表示，平日由校內STEAM團隊教師進行課程教學，學生們也會利用假日參與華梵大學教授及內湖高工IOT中心的專業師資技術指導與工程實作。特別感謝華梵大學與內湖高工組成的校際輔導團隊輔導同學獲得佳績，學生也能藉由與臺北市多校同學進行跨校交流，相互激盪創意與實作能力，提升競賽層次。

擔任輔導教授的華梵大學智慧生活科技學院長嚴建和表示，學生在如此高張力競賽中用英文介紹自己作品，獲得大會評審青睞難能可貴。而身兼學校「新北創新教育加速器計畫」主持人的林口高中數學老師胡裕仁表示，透過與華梵大學智慧生活科技學院、攝影及VR設計學系及內湖高工物聯網(IOT)中心合作，進行跨學制與跨縣市的資源整合，完全展現出新北師生資源運用整合能力。

新北教育局自108年開始推動新北創新教育加速器計畫，鼓勵與支持學校進行跨國、跨校、跨學制及跨領域的各項教育合作，提出創新教育方案。未來將持續鼓勵學校帶領孩子參加各項國際發明設計展及研討會，培養創意思考、動手實作與問題解決的能力。