義守大學「傳播與設計學院」匯集學子的設計作品，舉辦了成果展覽。展覽與中華上古神話山海經文化藝術公司合作屬「山海經上古神話文創IP開發」產學計畫，將藝術家魏滔的經典作品「山海經」作延伸創作。另外，「元宇宙」主題是展覽中一大亮點，作品展現義大學子走在潮流之上的創作實力。

創意商品設計學系以「可以免費幫我設計嗎」為展覽主題，學生將「山海經」中視覺張力十足的四神獸，以水泥擴香石、香皂和蠟燭等方式「立體」呈現栩栩如生的作品，讓古今文化的創意擦出驚豔的火花。

數媒系規劃的「元宇宙」虛擬展，參觀者只要戴上VR眼鏡，即可進入虛擬世界，感受全新體。（圖／義守大學提供）

數位多媒體設計學系以「雲後星河」、「元宇宙」為兩大主題。「雲後星河」以實體展覽呈現動畫創作、遊戲體驗以及素描和插畫等作品；「元宇宙」作品則是將「山海經」中的角色以NFT方式呈現，並且還可以讓參觀的師生戴上VR眼鏡，進入虛擬世界的展覽中。

總召楊士緯及副總召楊淩淇均表示，第一次辦展，很感謝系上老師以及團隊的幫助，可以將課堂所學的專業發揮在作品中，並藉由展覽讓外界看見成果，是很寶貴的經驗，對團隊來說更是實質的鼓勵。創設系主任詹敦學說，以實體辦展實踐學生在課堂上所學的知識，由學生主導展覽的籌備與舉辦，亦可從中學習未來職場的多元工作內容。

創設系與數媒系的期末成果展，跳脫以往的風格與形式，用藝術、設計、創意以及科技等元素，帶來令人為之一亮的視覺饗宴。義守大學積極創造舞台，藉由不同的方式，讓年輕世代的創意無限可以盡情揮灑。