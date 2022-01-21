高苑科技大學響應政府新南向政策，開設產學合作國際專班，於106學年度春季班起陸續招收來自印尼、越南、馬來西亞、菲律賓…等東南亞高中畢業生來台就讀學士學位。日前舉行首屆新南向國際專班的專屬畢業典禮，包含越南、印尼、柬埔寨、馬來西亞四個國籍，共計101位外籍畢業生，於春季四年修業期滿取得大學學位證書。與會的貴賓有越南勇源教育發展基金會冼文舉執行長、高雄市印尼之友協會尤佩珊理事長、柬埔寨台灣商會林櫻宇董事長、宥佳國際有限公司林承進董事長、京佳企業行/億通有限公司張淩晶董事長，期美科技、英德工業等蒞臨與會，外籍生在台親友、在校生現場觀禮，並以及線上直播供家鄉親友同步及非同步共襄盛舉以及隔空的祝福。

畢業生代表感謝在高苑科大的求學過程中師長對境外生的照顧，學到許多台灣文化。（圖／高苑科大提供）

畢業生代表致詞由國產資管四甲黃周話敏同學、國產觀休四甲楊淑梅同學、國產行銷四甲黃氏玲同學、國產機自四甲麥福安同學、國產資應四甲毛拉納同學五位代表，以中文代表致謝詞，回想四年前的春天離鄉背景來到台灣，生活充滿許多難忘的回憶，感謝在高苑科大的求學過程中師長對境外生的照顧，學到許多台灣文化。

校長趙必孝以高苑科大標語「數位領航 國際翱翔」期勉畢業生於國際展翅飛翔。（圖／高苑科大提供）

校長趙必孝表示，國際移動力是未來最大的競爭力，以高苑科大標語「數位領航 國際翱翔」期勉畢業生於國際展翅飛翔！學校極為重視多元文化融合，典禮由台灣學生與印尼、越南、柬埔寨學生攜手共舞印尼孔雀舞、越南傣族迎賓舞的歡樂、臺灣原民舞的共歡，實現「愛在台灣、多元共融」，文化無國界。