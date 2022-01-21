台灣休閒農業發展協會主辦的「110年全國農林漁牧漫漫遊校園盃影音競賽」，期在增進大專院校及國高中職學生，對取得特色農業旅遊場域認證業者與農產之認識，並希望學子走進農場拍出具有台灣農業旅遊特色吸引力之影片，以推廣並提升國內休閒農業產值，建構樂活農村為目標。

龍華科大學生團隊獲得4項佳作肯定。（圖／龍華科大提供）

雖受COVID-19疫情影響，本屆賽事仍吸引62支影片、190位同學踴躍報名，大專組有47件作品參賽，競爭激烈。決賽成績日前揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，由洪佳伶、李文伶、蔡旼瑾及蕭俊涵同學組成，作品「山中秘境 千戶傳奇」短片榮獲第二名及網路投票最佳人氣獎；另外10組入圍者中，龍華科大學生團隊也獲得4項佳作肯定，表現優異。文創系李竹旺老師表示，本次全國影音競賽共吸引16,234人次關注，網路總投票數也衝高到11,812票數，成效良好。

大甲高中同學參賽踴躍，6支影片入圍決賽並獲得第二、三名、人氣獎及佳作。（圖／龍華科大提供）

影音深受學子喜愛，比賽中有許多創作高手來自高中職。例如大甲高中廣設學程同學在陳欣妤主任、林榆茜老師輔導下，此次有6支影片入圍國高中組決賽，並獲得第二、三名、人氣獎及佳作。頒獎典禮結束後，大甲高中師生並順道參訪龍華科大數位內容多媒體技術研發中心、時尚媒材工作室等教學與實作設施，對學校豐沛研發能量及產學合作經驗，留下深刻印象。