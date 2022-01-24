新北市政府教育局今年推出校訂課程亮點計畫, ，日前舉行頒獎暨成果發表，共計復興、大豐、米倉、介壽、興仁、新興、埔墘、重陽、海山、文德、秀山和鳳鳴等12所國小獲獎。透過計畫審查、教學實踐、成果發表三階段，發現學校課程特色亮點，進而作為各校觀摩之典範。

新北巿讓各校在課綱規範下發展特色，打造課程亮點，提供學生多元學習適性發展。(圖/新北市教育局提供)

新北市幅員廣闊，學校特色各異，為了展現新課綱「素養導向」及「學校本位課程發展」的理念，並落實學生為主體的適性學習，各學校依據學生特質、師資專長、社區環境、資源性質及教育趨勢等條件，研發並實施具有教育價值性、在地文化性、創意特殊性的校訂課程內涵。課程類型涵蓋文史踏查、生態環境、社團課程、科技創客、議題探究、閱讀教育、雙語課程、創新實驗等八大主題。

重陽國小校長胡銘浚表示，學校不僅是前導學校的成員，也是校訂課程亮點學校，校訂課程溯源學校歷史與特色，以「生態環境」，藉由校園菜園的意象，設計「田心」課程，逐年級培養學生核心素養。其中「綠園田心」課程讓學生在課程中種菜、親近自然。一年級上學期的課程，教師甚至將教室直接搬到菜園，學生從栽種到收割，學習在真實生活中發生，實踐體驗、做中學的素養精神。

重陽國小「綠園田心」課程讓學生在課程中種蔥種菜、親近自然。(圖/新北市政府提供)

新興國小校長許文勇則帶領老師將校訂課程訂為「文史踏查」，除了實踐素養教學，從生活中取材中，還跳脫傳統的評量方式，在二年級的課程中，學生從實地踏查到地圖繪製，從探索到實作，認識自己生活的社區。老師讓學生實際繪製社區地圖、用口語表達的方式介紹自己對社區的發現，課程中間還穿插學生自我評量，最後將評量設計成五個向度，清楚呈現學生的學習成效。

教育局長張明文表示為推動新課綱，新北市每年補助約600萬元，致力推動前導學校、教師培訓、成果發表等，研究並解決十二年國教面臨的課題，未來將持續透過優化課程計畫審查、落實教學實踐、擴大成果發表等策略，讓各校在課綱規範下發展特色打造課程亮點，提供學生多元學習適性發展。