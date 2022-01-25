農曆春節將至，國際疫情再度升溫，跨國求學的孩子們回家團聚的路依舊艱辛，玄奘大學國際中心特準備了新春福袋，取代圍爐聚會，藉以傳遞新春年節的祝福，讓在台灣求學的境外生感受年味與喜氣。

玄奘大學特別為境外生準備新春福袋，內有校長與教務長同賀，象徵「一元復始、萬象更新」的小卡片與紅包，與當前需要的防疫物資，加上少許乾糧或日常用品。校長簡紹琦表示，學校時刻關心這群遠渡重洋的境外學生們，近二年在疫情威脅下，這群孩子們，為自己的理想克服了困難到台灣，來到玄奘大學求學，至今幾乎都未曾返鄉；這是全世界的無奈，種種防疫措施與不便，人人都得接受與克服；所幸網路無遠弗屆，都可以藉由各種通訊軟體與家人傳遞彼此的訊息。

玄奘大學為境外學生準備的年節卡片及紅包。(圖/玄奘大學提供)

留住在學校宿舍的孩子們，寒假期間至2月13日止，玄奘「雲來蔬食坊」設有訂餐網站平台，提供蔬食便當訂購專案，住校學生享有優惠，每份只要60元；旨在希望孩子們減少外出又能吃到健康的餐食。該校亦提醒學生，疫情期間，務必遵守疾管署(CDC)的各項警戒並做好完備的防疫措施，希望大家都平安健康。