義守大學「觀光餐旅學院」餐旅管理學系，參與「第六屆新創盃全國大專校院創意創新創業企劃競賽－英文簡報組」，以設計「多功能傘」的企劃內容，在585組的參賽隊伍中，脫穎而出拿下亞軍。

獲得亞軍的團隊是由餐旅系四年級的學生組成，他們分別是臺灣代表邱崧愷，和來自印尼的林沛里、劉洲娜與周笑珍。因為臺灣和印尼的氣候較炎熱，5月開始會遇上雨季，因此以「多功能傘」為主題，創意發想擋風吹雨淋、抗熱防曬的雨傘，在傘裡加裝可以收縮的風扇葉片，以及裝置具有智慧噴水的設備，並透過藍牙連接到手機操控雨傘的多元功能。將日常生活用品與智慧科技結合，義大團隊的巧思，成功獲得評審的喜愛。

義大學子透過課程參與校外競賽，並以流利的英文發表企劃內容，展現「專業X語文」的專業實力。(圖/義守大學提供)

獲獎的邱崧愷與林沛里表示，這是他們第一次參與校外比賽，透過比賽學到很多專業知識，很感謝學校師長的支持和同學的扶持，這些過程都是人生很重要的養分。劉洲娜與周笑珍也說，透過「餐旅創意與產品開發」的課程，大家組隊報名參賽，將課堂所學運用於企劃中，並且發揮語言能力，證明自己不但具備專業實力，同時還有堅強的英語表達的專長。

餐旅系主任劉姚伶表示，鼓勵學生踏出校園參與校外競賽，以實戰的經驗累積更豐沛的實力，為未來的職涯發展奠定基礎。年輕學子在參加校外活動或是比賽過程中，培養的不單單只是專業素養，從中更能體驗團隊合作的重要性，藉人際間的互動，學習表達與溝通的能力，義守大學全力支持學子走出校園拓展視野，提升學術內涵，更能增進個人的人文素質，這才是教育最重要的使命。