111學年度大學學測於1/23日考完，大考中心將於3月1日公布學測成績和各科5標，並同步提供考生學測成績網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼的考生，3月1日也會收到簡訊通知成績，學測成績單將於3月2日寄發。考生於大考中心公布學測5科5標成績標準之後，可用學測成績參加大學甄選入學（繁星推薦和申請入學）招生管道。申請入學將於3月下旬開放報名。

根據大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦於3月15日至16日開放報名，3月22日公布第1類至7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，各校預計於6月6日前公布第8類學群錄取名單。

大學申請入學則於3月24日至25日開放報名，3月31日公布第1階段篩選結果，5月19日到6月5日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月6日前公布錄取名單，錄取生需於6月9日至10日間上網登記就讀志願序，預計6月15日公布統一分發結果。

在大學考招實施新制的第一年，如何把握關鍵時刻，挑戰自己理想中的夢想科系？ 旺旺中時媒體集團長期關心青年學子與教育，3/5-3/6日將於台北、台中、高雄三區及線上同步舉行2022大學暨技職校院多元入學博覽會，因應COVID-19新冠肺炎防疫需要，本次展覽採線上實名登錄，凡進博覽會會場者請配合戴口罩、測量體溫、手部消毒。學子與家長把握機會前往參觀諮詢，相關資訊請參閱大學博覽會官網https://www.testnews.com.tw/shibao/