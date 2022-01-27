國立臺南大學英語學系參與臺南市新南國小執行教育部國教署「補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」，英語系的同學們除了在學期中帶領新南國小學童學英文，也特別於1月24至28日籌劃寒假英語育樂營，讓新南國小學童們寒假學習不中斷。

南大英語系學生與新南國小學童透過活潑有趣的英語教學內容，搭配每堂課安排的二至三個互動式活動，除了建立深厚的師生情感並強化學童學習成效。(圖/台南大學提供)

南大英語系學生與新南國小學童透過活潑有趣的英語教學內容，搭配每堂課安排的二至三個互動式活動，除了建立深厚的師生情感並強化學童學習成效。此外，南大引導學童們認識新南國小澳洲姐妹校的文化和相關背景知識，讓學童逐步學習如何用英語認識國外朋友，在未來與姐妹校學生線上交流時能學以致用，建立友好關係並開拓國際視野。

參與活動的南大英語系同學表示，為了能讓新南國小的學童有更多學習機會和資源，積極籌劃這次的寒假英語育樂營，即便是假日花上一整天時間討論課程內容，夥伴們也都不喊累，希望讓學童們感受到南大英語系大哥哥與大姊姊的努力與用心，一起快樂學英文。

台南大學英語學系表示，未來將會持續努力爭取和各小學合作的機會。讓學生們能夠在學習專業知識外，也能到教育現場運用所學，親身體會教育的精神並反思回饋以自我成長。