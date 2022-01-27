嘉南藥理大學為醫藥化學系江蕙如及應用空間資訊系張湧旌兩位資優同學舉辦成績優異生提前畢業典禮，雖然適逢疫情期間，防疫措施仍做好做滿，整個典禮溫馨隆重，由校長李孫榮個別為學生撥穗並頒發學士畢業證書，多位師長及導師王翠霜、教務長兼系主任郭俊榕及藥理學院院長都到場給予祝福。

醫藥化學系江蕙如成績優異凡事精益求精。(圖/嘉南藥理大學提供)

依據嘉藥成績優異學生提前畢業辦法，提前畢業的資優生必須在規定修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分，且每學期學業及操行成績須 80 分以上，成績排名也必須在該系該年級該班前百分之五才能申請，相當不容易。自 2007 年 2 月產生第一位資優生提前畢業以來，包含這次，嘉藥累計僅有 31 名同學獲此殊榮，無庸置疑的是，能提前畢業的學生都是品學兼優、鳳毛麟角的人才。

醫化四甲江蕙如同學成績優異，一直保持系上排名在前三名的表現，凡事精益求精的精神深獲師長肯定，協助系上各項活動及協辦「化學乙丙級檢定考」等試務，自大二時得知有提早畢業的配套計畫，便努力朝這個目標前進，秉持一步一腳印的態度與努力，終於脫穎而出，如願以償。

應用空間資訊系張湧旌坐擁六張專業證照，是名符其實的證照達人。(圖/嘉南藥理大學提供)

應資四甲張湧旌同學不只多次獲得智育優良獎肯定，更坐擁六張專業證照，是名符其實的證照達人，在學期間更參與「建置遊艇室內裝潢3D視覺導覽計畫」，透過數位化3D建模，將遊艇內部空間以虛擬實境方式呈現，協助國內遊艇業者在疫情期間建立「虛擬實境的線上銷售模式」，使專題實務充分與業界無縫接軌達到學以致用，更展現其大將之風。

嘉藥校長李孫榮除了祝賀蕙如及湧旌兩位同學提早畢業外，也勉勵同學，畢業不是學習的結束，而是另一個新里程的開始，除了認真追求更高的學問外，也不要忘記嘉藥永遠最佳的後盾。在甫公告遠見雜誌調查中，嘉藥高居「醫衛/生技」榜第四名，僅次於「台、清、交」三所頂大，還有高達12萬名的校友在社會各角落互助扶持，期許兩位同學也能在專業領域中發光發熱，貢獻己力，成為「我嘉藥、我驕傲」的「嘉藥人」。