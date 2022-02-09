臺北醫學大學與華梵大學8日共同簽定學術合作協議，自2022年2月起開放學生跨校選修特色通識課程，免收學分費，範圍從陶瓷創作、花藝等藝文領域，到鄉土歷史、政治經濟學，對北醫大和華梵的學生來說都是大利多！
發起人華梵大學校長林從一表示，華梵位於清幽的新北石碇山林，向以藝術、設計領域見長，為注重「覺之教育」的精緻型博雅大學；北醫大則在繁華的臺北市信義區，是以醫學教育為本、生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學；過去兩校少有交流合作，如今從校際選課開始相互交流，為未來攜手開創新領域、提升學生競爭力奠定良好基礎。
北醫大林建煌校長表示，北醫與華梵兩所大學，對人文教育的理念是一致的，北醫自創校以來，秉持「學好做人方做醫」的信念，以「培育具人文關懷、創新能力及國際觀的生醫人才」作為教育宗旨，非常重視同學的人文素養。同樣的，華梵大學重視品德教育，提倡「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」的教育宗旨，強調照顧好每個人身心靈與精神健康，兩校的人文教育理念可說不謀而合。
簽署的學術合作協議書，兩校學生這學期開始將可相互選修，初期先以每學期各5門特色通識課程開始，未來兩校師生亦可互相使用圖書資源，互聘師資合開課程，以及推動遠距教學與網路教學等多項合作。
華梵大學表示，華梵通識課以琴、陶、書、畫、花、茶等「新六藝」課程最負盛名，這學期特別開放「中華花藝實作」、「陶瓷花器創作」、「水墨繪畫實作」、「書法創作與欣賞」、「文學作家的那些事」等有趣的創作課供北醫大的學生選修，讓習醫者更有機會充實藝術涵養；北醫大則提供「發現臺北」、「貨幣與文明」、「城市的歷史記憶」、「社區發展與生活法律」、「《資本論》導讀」等精彩課程供華梵學生選讀。
此外，值得一提的是，臺北醫學大學附設醫院的醫療團隊也於2021年9月開始，每週三至華梵校園巡迴駐診，華梵師生只需支付40元的銅板價，即可享有頸、腹部超音波或驗血、基因檢測等教學醫院等級、CP值超高的診療服務。林從一校長對北醫悉心守護華梵師生健康特別感謝。
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