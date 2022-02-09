臺北醫學大學與華梵大學8日共同簽定學術合作協議，自2022年2月起開放學生跨校選修特色通識課程，免收學分費，範圍從陶瓷創作、花藝等藝文領域，到鄉土歷史、政治經濟學，對北醫大和華梵的學生來說都是大利多！

發起人華梵大學校長林從一表示，華梵位於清幽的新北石碇山林，向以藝術、設計領域見長，為注重「覺之教育」的精緻型博雅大學；北醫大則在繁華的臺北市信義區，是以醫學教育為本、生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學；過去兩校少有交流合作，如今從校際選課開始相互交流，為未來攜手開創新領域、提升學生競爭力奠定良好基礎。

由北醫大校長林建煌與華梵大學校長林從一代表簽署學術合作協議書(圖/臺北醫藥大學提供)

北醫大林建煌校長表示，北醫與華梵兩所大學，對人文教育的理念是一致的，北醫自創校以來，秉持「學好做人方做醫」的信念，以「培育具人文關懷、創新能力及國際觀的生醫人才」作為教育宗旨，非常重視同學的人文素養。同樣的，華梵大學重視品德教育，提倡「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」的教育宗旨，強調照顧好每個人身心靈與精神健康，兩校的人文教育理念可說不謀而合。

簽署的學術合作協議書，兩校學生這學期開始將可相互選修，初期先以每學期各5門特色通識課程開始，未來兩校師生亦可互相使用圖書資源，互聘師資合開課程，以及推動遠距教學與網路教學等多項合作。

華梵大學表示，華梵通識課以琴、陶、書、畫、花、茶等「新六藝」課程最負盛名，這學期特別開放「中華花藝實作」、「陶瓷花器創作」、「水墨繪畫實作」、「書法創作與欣賞」、「文學作家的那些事」等有趣的創作課供北醫大的學生選修，讓習醫者更有機會充實藝術涵養；北醫大則提供「發現臺北」、「貨幣與文明」、「城市的歷史記憶」、「社區發展與生活法律」、「《資本論》導讀」等精彩課程供華梵學生選讀。

此外，值得一提的是，臺北醫學大學附設醫院的醫療團隊也於2021年9月開始，每週三至華梵校園巡迴駐診，華梵師生只需支付40元的銅板價，即可享有頸、腹部超音波或驗血、基因檢測等教學醫院等級、CP值超高的診療服務。林從一校長對北醫悉心守護華梵師生健康特別感謝。