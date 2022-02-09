弘光科技大學食品科技系衍生新創事業團隊，近日針對睡眠開發的保健食品，日前在台灣產業科技智慧轉型論壇首度亮相，引廣泛討論。創立「力冠生物科技公司」的食品科技系大四學生郭力瑋表示，新創公司需要在各平台展露，才有機會可以讓更多廠商、顧客認識，有機會參展就要把握，因此參加台灣產業科技智慧轉型論壇，把最新的技術、研究、產品介紹給更多人，尤其這一年多來疫情影響，銷售受影響，公司依舊有固定的支出，為了維持市場競爭力，在學校的輔導下，再度開發出以改善睡眠為主的營養品。
郭力瑋指出，很多人因為壓力導致睡眠品質不良，影響生活步調，市面上因而出現很多相關改善睡眠的保健食品，為了搶攻市場，同時做出區隔，邀請了兩位大四的同學加入團隊，從去年9月開始研發天然營養補給品對睡眠品質及情緒改善的臨床效益，蒐集各國不同文獻，以芝麻素、γ-氨基丁酸(簡稱GABA)、L-色胺酸、γ-穀維素、維生素E進行研究。
負責研發的是食科系大四學生江姿螢、徐伊萱，兩人從大一起便跟著不同老師在實驗室研究，在上學期加入新創公司團隊。她們從蒐集文獻開始，整理資料後讓指導教授陳玉舜審核，確認可行再進行開發。團隊使用台灣市場比較少見的原料研發，以芝麻素搭配維生素E，經過實驗發現能改善疲勞、睡眠障礙及膚質，搭配γ-穀維素在大鼠實驗則發現，有調解血脂與肝臟脂肪的效用。
兩位研發同學不斷調配各天然營養品比例，一開始以自身試驗，卻發現沒效果，後來不斷試驗調整，研發出最佳比例後，實驗找來40位有睡眠障礙的朋友試驗，並請已經在服用市面上其他品牌保健食品的人，先停用3天，確保試驗不會被干擾，以睡眠手腕錶進行監測，服用2個禮拜後調查，有9成左右的受測者透過天然營養補給品能改善睡眠。
郭力瑋透露，團隊研發的產品一開始只鎖定改善睡眠，後來經過專家與教授指導，發現使用的原料能改善膚質、抗憂鬱，因此一起做這些項目的研究，研發出不同於市場上的產品，希望未來上市後，民眾能用最天然的營養品改善睡眠。
研發人員之一的江姿螢說，自己對研發很有興趣，參加研究可以驗證知道什麼原料會有什麼效果，進一步能開發產品，研發時除了參考別人如何調製，更重要的是可以依自己研究的方向執行，大四的課業比較少，能夠加入同學的新創公司團隊，發揮專業研發產品，很開心。
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