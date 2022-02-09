弘光科技大學食品科技系衍生新創事業團隊，近日針對睡眠開發的保健食品，日前在台灣產業科技智慧轉型論壇首度亮相，引廣泛討論。創立「力冠生物科技公司」的食品科技系大四學生郭力瑋表示，新創公司需要在各平台展露，才有機會可以讓更多廠商、顧客認識，有機會參展就要把握，因此參加台灣產業科技智慧轉型論壇，把最新的技術、研究、產品介紹給更多人，尤其這一年多來疫情影響，銷售受影響，公司依舊有固定的支出，為了維持市場競爭力，在學校的輔導下，再度開發出以改善睡眠為主的營養品。

郭力瑋指出，很多人因為壓力導致睡眠品質不良，影響生活步調，市面上因而出現很多相關改善睡眠的保健食品，為了搶攻市場，同時做出區隔，邀請了兩位大四的同學加入團隊，從去年9月開始研發天然營養補給品對睡眠品質及情緒改善的臨床效益，蒐集各國不同文獻，以芝麻素、γ-氨基丁酸(簡稱GABA)、L-色胺酸、γ-穀維素、維生素E進行研究。

弘光科技大學食品科技系衍生新創事業團隊開發出以改善睡眠為主的營養品。(圖/弘光科技大學提供)

負責研發的是食科系大四學生江姿螢、徐伊萱，兩人從大一起便跟著不同老師在實驗室研究，在上學期加入新創公司團隊。她們從蒐集文獻開始，整理資料後讓指導教授陳玉舜審核，確認可行再進行開發。團隊使用台灣市場比較少見的原料研發，以芝麻素搭配維生素E，經過實驗發現能改善疲勞、睡眠障礙及膚質，搭配γ-穀維素在大鼠實驗則發現，有調解血脂與肝臟脂肪的效用。

兩位研發同學不斷調配各天然營養品比例，一開始以自身試驗，卻發現沒效果，後來不斷試驗調整，研發出最佳比例後，實驗找來40位有睡眠障礙的朋友試驗，並請已經在服用市面上其他品牌保健食品的人，先停用3天，確保試驗不會被干擾，以睡眠手腕錶進行監測，服用2個禮拜後調查，有9成左右的受測者透過天然營養補給品能改善睡眠。

負責研發的是食科系大四學生江姿螢、徐伊萱，兩人從大一起便跟著不同老師在實驗室研究，在上學期加入新創公司團隊。(圖/弘光科技大學提供)

郭力瑋透露，團隊研發的產品一開始只鎖定改善睡眠，後來經過專家與教授指導，發現使用的原料能改善膚質、抗憂鬱，因此一起做這些項目的研究，研發出不同於市場上的產品，希望未來上市後，民眾能用最天然的營養品改善睡眠。

研發人員之一的江姿螢說，自己對研發很有興趣，參加研究可以驗證知道什麼原料會有什麼效果，進一步能開發產品，研發時除了參考別人如何調製，更重要的是可以依自己研究的方向執行，大四的課業比較少，能夠加入同學的新創公司團隊，發揮專業研發產品，很開心。