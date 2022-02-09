因應111學年度起，大學申請入學時將以「學習歷程檔案」作為校系審查資料的重大教育政策變革，臺大社會系「作伙學」團隊協助教育部，於2020年和2021年連續兩年在全臺舉辦審議會議，蒐集高中端及大學端的意見。審議討論成果，並於作伙學網站（https://www.108epo.com/results.php）將以六篇系列文章提出「如何做好課程學習成果」的建議。

根據2021年50場次審議會議的會後調查問卷，重要的統計結果：

一、超過九成大學教授在審查時，重視使用「課程學習成果」來評估學生能力特質，且認為課程學習成果，可幫助學生探索志向及培養素養能力

學習歷程檔案相較於過往備審資料，增加在高中課程中完成，且需經教師認證的課程學習成果。會後問卷的調查結果顯示，有高達92%的與會教授對於「在審查時，使用課程學習成果，來評估學生的能力與特質」，表示重視。且有95%教授同意「能從課程學習成果作品，看出申請學生是否具備學系重視的特質與能力」。

圖表/台大社會系作伙學：學習歷程檔案審議計畫提供

在更進一步詢問與會教授，對於學生製作課程學習成果的看法。結果顯示，約有90%的教授同意「製作課程學習成果可以幫助學生探索志向，以及培養108課綱所重視的素養能力」。也有80%的教授不同意「申請入學主要看學測成績，做課程學習成果對升學幫助不大」的說法，亦即大多數與會教授認為製作課程學習成果有助培養能力、探索志向，對升學也有幫助。此外，針對學生許多科目都需製作作品，學習負擔大的情況，有87%的教授認為「學生只要選擇幾門有興趣的科目製作就好，不必每科都做」。

圖表/台大社會系作伙學：學習歷程檔案審議計畫提供

二、超過九成大學教授贊成「三重二不」審查原則

招聯會參考作伙學2020年審議討論的共識性意見—即學習歷程檔案呈現及審查應重視學習過程、素養能力及真實性—將其納入於2020年12月公告的「個人申請入學備審資料審查參考原則」，包含「三重及二不」共五點。而2021年審議會議的會後問卷調查結果顯示，每項原則都有超過九成的與會教授表示贊成。

1.重視學生基本素養所展現的核心能力：96%與會教授贊成。

2.重視學生在校內的學習活動：95%與會教授贊成。

3.重視資料真實性及學生自主準備：99%與會教授贊成。

4.不是以量取勝，大學重視學生學習過程的反思：99%與會教授贊成。

5.不是學系所列的所有項次都要具備，大學重視多面向的參採：91%與會教授贊成。

圖表/台大社會系作伙學：學習歷程檔案審議計畫提供

三、超過八成教授同意「課程學習成果」經教師認證，具有公信力；若有代做，超過九成教授認為能在面試中問出

八成的與會教授同意，學習歷程檔案的「課程學習成果」經過老師認證，較過往的備審資料更有公信力；也有93%的與會教授認為，如果學生的課程學習成果作品是由補習班或他人代做，大學教授能在面試中問出來；只有不到2％的與會教授認為「完全不可能」從面試中問出來。

圖表/台大社會系作伙學：學習歷程檔案審議計畫提供

圖表/台大社會系作伙學：學習歷程檔案審議計畫提供

四、大學端重視在作品中看出：素養能力、脈絡性、重點摘要、具體的心得收穫、獨特性及真實性

圖表/台大社會系作伙學：學習歷程檔案審議計畫提供

綜合問卷調查與審議討論的結果，不論是什麼類型的課程學習成果作品，大學端對學生作品的呈現方式，最重視的項目如下：

1、呈現素養能力

審查時重視學生呈現運用或學到的素養能力。問卷結果顯示，不同領域學系教授皆重視的素養能力依序為：問題解決、學習態度、邏輯推理、批判思考及溝通表達。在呈現素養能力時，應透過具體事例說明，避免過於空泛。舉例來說，探究活動或行動方案中對不同角色立場的換位思考，可以展現批判思考的能力；從團體報告的分工說明和執行過程可以看出合作及溝通的能力。

2、交代作品脈絡

作品的脈絡性指的是要能說明「這是什麼課程所產出的作品」及「為什麼製作這份作品」，因此應包含作品名稱、課程簡述及製作動機。在課程簡述中說明作品是在什麼課（課名）、配合什麼主題單元（課程內容）製作，以呈現出作品與課程的關聯性。而動機可以說明選擇特定主題的原因或是主題的重要性。

3、優先放上重點摘要

高中生們想要強調的作品重點不盡相同，有些學生著重在主題探究的結論或反思，有些學生則想展現學習過程中素養能力的提升。無論想要強調的重點是什麼，都建議在作品的首頁優先放上整理過後的摘要，讓審查端能清楚掌握重點。

4、具體說明學習心得收穫

作品中的學習心得收穫，除了呈現學到的主題內容及使用的方法工具外，也可以寫下對主題的看法、遇到的困難及解決的方法、經過他人評論及建議後做的調整等。重要的是，書寫時應搭配具體事例，避免籠統或是單純的心情抒發。

5、展現個人獨特性

大學審查時也希望看到學生作品與其他人不一樣的地方，無論是配合個人的興趣或是生活經驗發想主題，或是在學習過後說明個人的想法、對自己帶來的影響、或對詮釋資料的不同意見，都可以表現出個人亮點，展現獨特性。

6、注意作品真實性

作品真實性指的是能夠看出作品是確實由學生（獨力或團體）完成的。比較好的做法是，詳細交代過程。另外，應清楚說明作品當中有哪些是老師提供的架構及內容，哪些是自己的執行操作和學習收穫。若有引用資料，需以適當的方式附上資料來源，並在清楚區分引自資料與自己發想的內容。最後，附上手寫文件或照片等過程性的原始資料，也能夠作為作品真實性的佐證。除了上述大學端重視在作品中的六項要點外，審議討論也針對不同類型的課程學習成果作品，在呈現時應注意的地方，有更細緻的討論。更完整豐富的審議建議彙整，作伙學團隊也將在2022年02月24日公告。

圖表/台大社會系作伙學：學習歷程檔案審議計畫提供