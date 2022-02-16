玄大鼓勵學生「立足國際，放眼全球」，連續5年獲教育部學海計畫及豐厚獎助金，已有 27 名學生至日本關西大學、松山大學、美國匹茲堡州立大學、克拉克大學、韓國檀國大學等校交換遊學；以及有45名學生前往日本大型國際滑雪場、渡假飯店、越南紡織廠實習，並透過學校補助機票費用的移地教學計畫，推派183 位學生赴美國、日本、韓國、捷克、德國、義大利等國進行海外學習。

玄大應日系與日本宮城學院女子大學之線上成果發表會。(玄奘大學提供)

2021年自辦品保受評系所全數通過，教學品質獲得高等教育評鑑中心認可與肯定。校園內積極營造多元文化學習環境，積極創新跨域與產業鏈結，優化學習環境，提供學生多元實習平台，實踐學用合一讓學生征戰國內外競賽屢獲佳績，證照高考成績也有優秀表現。此外，更耗資千萬投資創新教學軟硬體，持續優化教學環境；繼斥資四億打造高級教學實習飯店，陸續斥資百萬打造「多功能和風情境教室」，讓學生有更多機會接觸日本文化、沉浸學習日語的環境。設置專題導向式學習教室、創新雲端教室內先進的AR/VR/XR(虛擬/擴增/混合實境)、實踐「做中學/學中做」理念的創客生態育成基地等。透過最新軟硬體，參與企業跨域產學合作及創新創業團隊競賽。

作品之一[有雞蛋的角落]看似沒有關聯的靜物擺設，卻是一種無慾而為的心境之旅。(玄奘大學提供)

在與業界接軌部分，各學院積極建立實習平台，國內部分如台北遠東國際大飯店、紡拓會等41家大型機構簽訂MOU，國外部分如日本知名連鎖飯店NASPA New Otani (新大谷酒店)」、長野県湯澤溫泉滑雪場。近三年來有超過500名以上的學生參與MOU機構相關課程學習，其中更有近30位優秀學生正式獲聘。315位學生考取社工師、心理師、律師、書記官、法警、禮儀師、管家、女裝、SCA咖啡烘焙、 Unitys 3D、數位成音及數位剪輯等專業證照；除此，應日系今年的日語檢定考通過者中，更有2位以N2以滿分通過。

呂采璇同學榮獲「第30屆時報金犢國際獎」第二名。(玄奘大學提供)

玄大傳播學院與紐約電影學院簽署雙聯學制及媒體產業簽訂MOU，大傳系與廣電系學生已連續五年於TVBS全球華文永續報導獎中，榮獲長片組優等獎、短片組優等獎及學生組音頻類人氣獎等。影劇系榮獲第三屆海峽兩岸校園歌手總冠軍以及十佳歌手、最佳風采等三大殊榮，並有同學入選2020兩廳院壯遊駐館藝術家。

此外，藝術設計學院目前累計拿下三屆的「全國學生美展」及「全國學生繪本創作奬」雙料總冠軍，持續於全國競賽中顯露頭角，2021年也囊括該賽第二名及其他十四項大獎。國際餐旅暨管理學院擁有雲來會館實習飯店， 2021年餐旅系陳湧榮獲美國雞肉不分國界，感激萬分線上廚藝競賽「銀鳴獎」。應日系則自2017年起連續五年，通過教育部學海築夢計畫，累積送出60位以上學生，前往日本進行帶薪實習。

玄奘大學是一個厚植學生實力幫助學子築夢、圓夢的大學，在這裡，這些孩子更有勇氣改變自己的世界，豐富他們的生涯。