作為一位資訊家、教育家，各類大小考試常勝軍的台北商業大學校長—張瑞雄，對自己，對社會，對國家，心中充滿著一種，老派讀書人古樸而高尚的情操與抱負。媒體雜誌上經常能夠看見張瑞雄校長微觀發現與宏觀思考的投書與中肯建言，這些都是他在忙碌之餘捫心自問：「讀聖賢書，所學何事」？他僅是說自己該說的話與做該做的事，從讀書人的胸懷為起點，對執政者與紅塵社會中的不公不義進行建言。

大學三年級時的張瑞雄(左1)當選台大橋藝社社長，任內帶領團隊贏得大專杯冠軍，此為參加淡江杯橋藝比賽時與選手合影。(張瑞雄提供)

自助而後天助，沒有僥倖

AB型雙子星座的張瑞雄，出生於台南白河區，喜歡閱讀，透過海量的閱讀，讓他身體裡所住著的四個互相砥礪與幫襯的靈魂更加聰明。他幽默的戲稱自己不聰明但現在真的已經「絕頂」，對於求學過程中沒有補習，卻能順風順水的一路都是第一志願，他說了三遍「真的有讀書，沒有僥倖」。然而從建中、台大電機到清華大學計算機管理博士（現在稱資工系）以及公務人員考試，說起一串每考必金榜題名的好運，除了讓學子羨慕之外，似乎也告訴了我們，人必須自助而後天助之，才是通向贏的法則。

詢問張校長，如何在十大建設（1974-1980）年代，就慧眼挑中當今世代最夯的電機及資訊工程專業？他表示，原因很簡單，就是師長的鼓勵及成績還可以，在選填志願時，只要單純參照當時普羅大眾認定好的校系，依照分數、排名順序由高往下填，第一志願電機系就命中註定的自動上榜。對照新課綱上路後的今時，成績好的高分族群，除了比分數，比學習歷程豐富否，還要比面試，競爭可以說是比以往更激烈，學子要付出與下的功夫更多，更辛苦。

張瑞雄認為不同的選擇譜出不同的人生地圖，一旦決定了就勇往直前。 (張瑞雄提供)

給學子：找出興趣與天賦，完善基礎能力

111年是大學考招新制的第一年，對於年輕學子該如何選擇適合自己的科系？張瑞雄校長有三點看法，1.多看書找出興趣與天賦。2.善用天賦充分發揮。3.完善基礎能力，有助於跑道轉換與加分天賦。他並舉例自己在報考清華大學計算機管理研究所時，當時擔任口試的面試官是李家同教授，口試過程如何？細節早已記不清，唯一記得的是李家同教授對他說：「你的計算機結構成績考的很不錯，有興趣的話，適合來讀這個系」。因為這一席稱讚的話語，讓他放棄同時考上的公務人員資格，進入清大攻讀碩博士，方能成就今日的他。因此，張瑞雄認為對學子或是任何人都要多讚揚其優點，「稱讚才會被人記得，被稱讚的人才有前進的力量」。

清華大學博士班畢業時的張瑞雄，濃眉大眼非常帥氣。(張瑞雄提供)

日後蓋棺論定 不會比較賺錢多寡

價值觀是一種處理事情判斷對錯、做選擇時取捨的標準，也可以說是一種深藏於內心的準繩，在面臨抉擇時的一項依據。過往，在傳統社會價值觀與認知裡，認為最好賺錢的職業，第一當醫生，第二是賣冰。若以張瑞雄當時的成績，要進入醫科就讀，努力一下也是有機會成為醫生，但他發現自己對生物比較沒興趣，因而選擇成為理工男；此外，以其台大電機與清大資訊工程專業的背景，若選擇進入電子資訊產業發展，是否有朝一日有機會成為台積電第二呢？然而人生就是不斷選擇的累積，不同的選擇譜出不同的人生地圖，一旦決定了就勇往直前，盡自己的能力。或許當初投入產業，薪資報酬會比投身教育界多，但賺錢只是人生的一部分，蓋棺論定時是不會比較賺錢多寡的。

據張瑞雄回憶40幾年前民國69年大學畢業，接著軍中退伍後考進中鋼當資訊工程師，當時國家建設正在起飛，中鋼待遇與事業前景很好，是可以長期發展的地方，但因緣際會成為傳道授業解惑的老師與後來成為一校之長，並帶領有百年歷史的台北商業大學創新發展。他用「走出校園、廣結善緣、爭取資源、培養狀元」為口號，勉勵全體教職員工，齊心打響北商大知名度，並連續蟬聯註冊率百分之百的佳績等，一切因緣於張校長相信冥冥之中必有其使命與道理。

張瑞雄擔任台北商業大學校長時與羽毛球女子名將戴資穎合影。(張瑞雄提供)

人生不應該以輸贏定義

是否好奇想知道這位曾任台灣科技大學教授、東華大學教務長、副校長、台灣觀光學院校長，即將於今年四月卸任8年台北商業大學校長職務的張瑞雄，人生中最大的挫折是？最大的成就感又是什麼呢？答案有些跌破眼鏡，挫折與灰心不是來自於有一次某雜誌的攻擊與批評，而是他在2011年擔任東華大學副校長，競選校長職務以些微之差失敗，他難過16年努力的奉獻，仍沒有得到完全認同。但內化能力很強的他很快想通一件事：「不應該以輸贏定義人生，要發揮老天爺給你的能力，善待世間任何人任何事」。有了這層領悟就不難理解張校長並沒有灰心放棄，繼續努力，後來「當上國立大學的校長」可說是除了媒體投書的社會影響力之外的另一項成就，可以發揮一下理想和影響力來改變大學，對加起來奉獻了24年青春歲月的東華大學與台北商業大學，張校長娓娓道來可說是充滿感情和回憶。

111年度學測考試即將放榜，張瑞雄校長以其豐富的產官學與教育經驗，有幾句真心話想對老師、家長說：「多稱讚，稱讚會有意想不到的成果」；對學子考生說：「宇宙間有許多未知，找到自己的天賦，充分善用與發揮」，這樣就對得起自己，也就是一條通往成功的道路。

勇於建言，正能量向遠方前進

讓這位邏輯思維清晰的書生、理工男，之所以愛上書寫，起因於1995年發現台電的電費計算有過小瑕疵，以一篇《數字會說話》收費四捨五入後事業單位溢收金額應回饋的文章，投書媒體刊登後獲得成就感開始。二十多年來張瑞雄持續發表於媒體的文章不計其數，以學者的身份扮演監督者角色的投書迴響深遠，並有民間友人發起助印，將其文章集結成冊，印刷送給大家閱讀。未來卸任後他計畫出一本有關數位科技和AI科普的書，並到台灣各地Long Stay，享受台灣鄉下的美好與人情風光，但不論他在哪裡永遠都會勇於建言、秉持勇於擔當的正能量向遠方前進。