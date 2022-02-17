中正大學社福所校友顏鈺杰走入社區蹲點，組成「綠照顧」團隊從懷舊治療出發，針對在地社區提供社會處方箋。融入農村在地特色，展開一連串長者陪伴行動，並設計一套可複製、推廣的模組課程。

「其實很多的想法和概念，都是在這個土地、這個學系養成的。」顏鈺杰說，剛開始就讀中正大學社福系時，也曾對科系感到迷惘，滿腦子想要跟其他人一樣輔系或雙主修。然而，當顏鈺杰實際踏進社區，從阿里山部落、民雄三興村，再到傳統產業，陸續接觸在地文史記錄和田野調查之後，更加深他對嘉義這塊土地的認同。於是他找了志同道合的學弟妹，在中正大學創新創業基地輔導下，組成「綠照顧」團隊，推出懷舊生命教育的品牌概念。

「嘉義縣是全台最老的縣市，老化指數甚至是全台的2倍。」顏鈺杰說，長期蹲點看見很多社區活動因資源有限，大多是單次、重複性高，且較缺乏老人生活經驗的探索，於是他與團隊便從「懷舊治療」出發，設計一套有系統的模組課程。「農村高齡者通常沒有太多受教育經驗，終其一生都在務農或從事零工，所以應該以他們的生命經驗設計課程。」，除了各種藝術創作，引導長輩講述生命故事才是模組課程的核心，「而就像選自助餐菜色一樣，未來社區或非營利組織可自由搭配課程組合。」

除了室內活動，綠照顧團隊也將教室搬到戶外，加入繪本說故事、壓克力彩繪、植物染等活動。(圖／中正大學提供)

為了客製化在地特色，中正綠照顧團隊花時間認識當地人文、產業及社區長輩年齡、身心狀況，還找來在地才藝青年一起研發懷舊桌遊，上面的卡牌圖案更取材自80年代前的生活物件，引起長輩共鳴願意分享自己的故事。顏鈺杰說，讓長輩練習認知能力的同時，也幫助長輩重建正向的人生歷程，找回自我價值，排解孤獨感和憂鬱，「就像是一種社會處方箋，補足長輩使用藥物治療無法達成的效果。」

除了桌遊，中正綠照顧團隊也把教室搬到戶外，加入繪本說故事、壓克力彩繪、植物染等活動。團隊曾在六腳鄉利用薑黃、七里香等當地特產，帶著長輩做染布，顏鈺杰笑說：「記得有一個九十幾歲的阿伯染完布後很開心，主動跑回家抱了一捆布說要染。」此外，透過調查長輩最有情感的菜園、宮廟等，開著高爾夫球車載長輩在社區「趴趴走」，猶如真人圖書館，鼓勵長輩變身為社區導覽員在熟悉的場域重述過往。

顏鈺杰已經待在嘉義7年。他說，在嘉義看到許多以前不曾見過的事物，也學會「同理」，希望以自身的經驗感染其他青年，「除了陪伴長輩，亦開設培力青年的社會設計工作坊，創造機會邀青年一起投入社區行動。」未來中正團隊將到大林鎮、嘉義市，針對社區性質推廣客製化的模組課程，讓青年、長輩一起編寫劇本與表演。未來也將到嘉義縣市其他社區推廣，期盼打造更多元的社區照顧服務。