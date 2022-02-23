111學年度新型學測考試3/1日公佈五標，面臨108新課綱第一屆的學測考生，不論考試時程、題型、難度、採計方式等皆是全新的，並以學習歷程取代原有的備審資料，在此重要關鍵時刻如何趨吉避凶？把握關鍵挑戰自己理想中的夢想科系？ 旺旺中時媒體集團長期關心青年學子與教育，3/5-3/6日將於台北、台中、高雄三地及線上展同步開展「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，免費參觀。

因應COVID-19新冠肺炎防疫需要，現場工作人員皆已完成二劑疫苗接種滿14天；展覽進場採簡訊實名制參觀，凡進入大學博覽會展場須配合戴口罩、測量體溫、手部消毒並禁止飲食。此外，今年首次新增互動式線上展覽(展期為3/4-3/25日)，學子與家長除可現場參觀諮詢外也可以透過線上參與。

台北、台中、高雄三地+線上展同步舉行 免費參觀

2022大學暨技職校院多元入學博覽會訂於3月5~6日上午10點到下午5點台北、台中、高雄三區同步舉行。北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區：臺中世貿展覽館二館（台中市西屯區天保街60號），南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地同步開幕同步舉行，線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE進入。

新制申請入學第二階段改採計學習歷程，期望讓學子能力多元呈現，且大學文憑不再是就業及工作薪資唯一保證，因此選擇自己有興趣與未來有發展願景的系所對未來發展更顯重要。旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會長期關注台灣高等教育發展，主辦「大學暨技職校院多元入學博覽會」已邁向第28年，希望透過這個公開平台帶給臺灣學生及家長，以最經濟、最方便的管道認識各大學特色與就學管道。

參展學校三地同步面向學生及家長展現願景

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」同時囊括大學、技職校院及軍事校院及台灣、香港、英、美、澳、德、新加坡等名大學參展，同步在台北、台中及高雄做招生及特色教學展。

本屆實體展參展學校：國軍人才招募中心、國防理工學院、國防管理學院、政治作戰學院、陸軍官校、空軍官校、海軍官校、陸軍專校、空軍航空技術學院、國防醫學院、朝陽、中華、東海、南華、大葉、靜宜、佛光、亞洲、中國醫藥大學、銘傳、東吳、大同、文化、慈濟、臺南、元培醫事科大、樹德科大、馬偕醫學院、義守、中興、世新、真理、玄奘、臺北醫學、國立體育大學、臺灣體育運動大學、中正、淡江、實踐、國立暨南大學、臺北商大、弘光科大、明新科大、基督書院、聖喬治大學醫學院、香港城大、德國公立威爾道大學、新加坡管理學院(SIM)、澳洲昆士蘭大學、諾丁漢大學、University of Warwick(英國)等50所。

因應疫情首次開闢線上展區(3月4日-3月25日)

海外參展學校：香港大學、香港教育、香港城大、香港中文、香港中文信息工程學系、香港嶺南、香港恒生、香港科技、澳門科技大學、新加坡管理學院(SIM)、諾丁漢大學等11所。國內參展學校: 臺灣海洋、輔仁、彰化師大、佛光、馬偕醫學院、義守、文化、世新、中正、暨南國際、靜宜、實踐等。遊留學、專終身學習：數位學堂、巨匠電腦、愛普俫顧問、連鑫國際、大考通訊、樂學網、得勝者文教等線上與實體展覽。

總計本屆實體展與線上展計有68個海內外學校及留學顧問機構參展。3/5/-3/6日透過實體展在第一線面向學生及家長說明，介紹學校特色、科系介紹、未來出路與獎學金優惠方案等資訊，並設立「落點分析區」及名人演講區，讓專業講師提供考生不一樣的校系選擇，為未來生涯發展搶得先機。