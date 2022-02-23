大學招考新制上線第一年，共計有11.6萬人報名學測考試，數學科首度分成數A(高數學需求)與數B。數B是今年度估算落點最大的不確定因數，輔導名師劉駿豪表示：「很難判斷有多少自然組考生跨考數B」，而這些人在申請入學時不會採計數B，卻會影響組合累計人數。此外，七月大學分科測驗時不再考國文、英文與數乙，更突顯此次學測成績與申請入學的志願選擇重要性。3月1日拿到學測成績之後，同學與家長務必抽空於3/5日-3/6日就近參加於台北、台中及高雄三地同步舉行的「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」。

2022大學暨技職校院多元入學博覽會－新型學測選填志願最佳策略名師講座時間表。

學測考科從5科變6科(數A與數B)，報考科目數量以4科最多佔3成4；6科全考佔3成3，雖然多數的學生仍選擇5科全考，但變動的不只是自選採計、五選四與「同級分超額篩選」等問題這麼簡單，不論前中後段校系採計科目、條件與倍率標準皆有變動，同學們在無依據的情況下，如何趁改變掌握機會？展覽期間多位輔導名師將在各展區及線上展區針對新制給予同學們客觀智慧兼具的建議。

針對史上最難推算的學測校系落點推估，「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」特別與甄戰學習顧問合作，在台北、台中及高雄三地贈送總計1000組免費落點序號，考生只要在現場幫大學博覽會臉書按讚分享即可免費獲得落點預測序號。

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