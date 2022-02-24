香港中文大學（中大）每年學測放榜後均舉辦招生講座及面試，提供機會給台灣考生了解中大入學情況，今年由於疫情關係，講座及面試改以線上進行。中大今年會於2022年3月4日至25日在「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」線上展覽平台為台灣同學提供大學及課程資訊，並於3月5日下午4時舉行線上本科入學講座，歡迎有興趣到香港升學的同學參加。

香港中文大學 – 正門。(香港中文大學提供)

進入講座連結︰https://cuhk.zoom.us/s/92166882089

香港中文大學在《QS》的2022年世界大學排名中，位列第39位，亞洲大學排名第11位。中大設有八個學院：文學院、工商管理學院、教育學院、工程學院、法律學院、醫學院、理學院和社會科學院，提供逾70個主修課程。

香港中文大學 – 校園鳥瞰景色。(香港中文大學提供)

為配合近年多元化及運用大數據等需求，中大今年推出以下四個跨學院/學科新課程。

• 學習設計與科技（理學士） (http://admission.cuhk.edu.hk/tc/programmes/LDTEN.html)

• 計算數據科學 (http://admission.cuhk.edu.hk/tc/programmes/CDASN.html)

• 地球與環境科學 (http://admission.cuhk.edu.hk/tc/programmes/EESCN.html)

• 生物科技、創業與醫療管理 (http://admission.cuhk.edu.hk/tc/programmes/BEHMN.html)

來自不同地方之同學參與書院共膳，彼此認識，促進文化交流。(香港中文大學提供)

這些新課程都是由兩至三個學院或課程合辦而成的跨學科課程。同學可以從不同的學科領域建立廣闊的專業知識基礎，滿足多元化的學習興趣，為未來創造更多的就業和深造機會。其中一些課程是亞洲或乃至全球開辦的首例嶄新課程，為中大先驅旗艦課程之一。對於喜歡創新和靈活學習體驗的同學，尤其對STEM (科學、科技、工程、數學) 深感興趣的年輕人，這些課程都是不錯的選擇。詳情請直接到上列課程網頁查看。

香港中文大學建築學院 - 同學在寬廣之環境交流及互動。(香港中文大學提供)

今年中大更為高年級同學推出全香港獨有的「在學．在職計劃」。一般來説，海內外學生在香港只能在暑假參加實習活動，學期中間是不能兼職的。這個計劃能夠讓學生在學期中獲得帶學分、全職、有薪的工作體驗，目前已經有超過八十家來自不同行業的企業參與項目，當中包括金融、科技、工程、初創、社會服務等等，配合同學的興趣及專業方向。在美國，史丹福、康乃爾、MIT等等都有類似的校企合作教育計劃。

中大一向提供豐厚獎學金予成績優異之台灣同學，最高獎學金金額一年可達新台幣67萬元，並可按年度成績續領，同學在收到取錄通知時會一併知悉，無需另行申請。

申請入讀詳情 及 查詢

香港中文大學 入學及學生資助處

網址: http://admission.cuhk.edu.hk/international/

網上查詢: www.cuhk.edu.hk/adm/intl/enquiry

電話: (852) 3943 7459 / 3943 7469

傳真: (852) 2603 5184