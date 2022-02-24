靜宜大學以建立「具社會責任、卓越教學及特色研究之國際化大學」為發展願景，以「培育具有國際觀、專業就業能力及利他思維之社會公民」為使命之一所天主教大學。連續16年獲得教育部教學卓越既高教深耕計畫，教學成效卓著，近年在《Cheers》雜誌及媒體評選中，榮獲「超強特色大學」、「豐沛國際化能量」、「辦學績效成長Top 20」等佳績，在國際化及職涯輔導方面獲得教育部各項補助，年年名列前茅，辦學成效備受肯定。

本校長期推動「1＝3，一份愛、三份力量」，提撥與教育部同額補助，讓一份愛心，發揮三份力量，並以「學習取代工讀」規劃30項多元助學方案，提供本校學生申請，統合產官學資源，扶助經濟不利學生安心就學，翻轉學生未來！

在職涯輔導方面，再度蟬聯青年署「111年大專校院推動職補助計畫案-全校類」計畫，全國僅7所學校通過，足見本校對於學生職涯輔導之投入。為協助學生多元職涯發展，本校以4年一貫就業培力，統合校內外資源，規劃多樣系列性之職涯輔導及發展方案，包括協助大一、大二學生探索職涯、創新創意學習，創業工作坊等實用課程；大三、大四學生引導瞭解產業現況，優化求職履歷，積極提供跨域實習機會，協助學生個人職涯發展培力，以利畢業能順利與職場接軌。

靜宜是全台第一所加入「國際學生交換學生計畫ISEP」，擁有740所姐妹校，首創「411出國遊留學」。

靜宜是全台第一所加入「國際學生交換學生計畫ISEP」，擁有740所姐妹校，首創「411出國遊留學」（4年大學，寒暑假出國遊學1次、交換1次)。不僅長期獲教育部「學海飛颺」、「學海築夢」等計畫補助，國際學院更榮獲教育部補助大專校院學生雙語化學習計畫「重點培育學院」，深化多元文化語境學習豐厚學生國際化學習資源，培育未來關鍵人才。

無論你擁有什麼夢想，歡迎你就讀靜宜大學，讓我們為您的璀璨前程打造

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