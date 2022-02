靜宜大學以建立「具社會責任、卓越教學及特色研究之國際化大學」為發展願景,以「培育具有國際觀、專業就業能力及利他思維之社會公民」為使命之一所天主教大學。連續16年獲得教育部教學卓越既高教深耕計畫,教學成效卓著,近年在《Cheers》雜誌及媒體評選中,榮獲「超強特色大學」、「豐沛國際化能量」、「辦學績效成長Top 20」等佳績,在國際化及職涯輔導方面獲得教育部各項補助,年年名列前茅,辦學成效備受肯定。

本校長期推動「1=3,一份愛、三份力量」,提撥與教育部同額補助,讓一份愛心,發揮三份力量,並以「學習取代工讀」規劃30項多元助學方案,提供本校學生申請,統合產官學資源,扶助經濟不利學生安心就學,翻轉學生未來!

在職涯輔導方面,再度蟬聯青年署「111年大專校院推動職補助計畫案-全校類」計畫,全國僅7所學校通過,足見本校對於學生職涯輔導之投入。為協助學生多元職涯發展,本校以4年一貫就業培力,統合校內外資源,規劃多樣系列性之職涯輔導及發展方案,包括協助大一、大二學生探索職涯、創新創意學習,創業工作坊等實用課程;大三、大四學生引導瞭解產業現況,優化求職履歷,積極提供跨域實習機會,協助學生個人職涯發展培力,以利畢業能順利與職場接軌。

靜宜是全台第一所加入「國際學生交換學生計畫ISEP」,擁有740所姐妹校,首創「411出國遊留學」(4年大學,寒暑假出國遊學1次、交換1次)。不僅長期獲教育部「學海飛颺」、「學海築夢」等計畫補助,國際學院更榮獲教育部補助大專校院學生雙語化學習計畫「重點培育學院」,深化多元文化語境學習豐厚學生國際化學習資源,培育未來關鍵人才。

