香港城市大學(城大)是香港特別行政區政府資助的八所大學之一，每年為20,000多名學生提供超過130項優質本科及研究學位課程。現設有商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院、創意媒體學院、數據科學學院、能源及環境學院和法律學院。

城大以「教研合一」的理念辦學，銳意發展為專業教育出眾的世界一流學府，推動不同文化及知識的交流及相互增長，為社會福祉作出貢獻。在QS 2022全球最佳大學排名榜全球城大位列第53；城大最新全球首100家獲頒最多美國專利的大學；逾170位城大教研人員被列為全球排名前2%科學家（史丹福大學2021年排名指標）；全球第51位，連續五年香港第1位（美國國家發明家科學院2020排名）；教授論文引用率五年平均值，香港第一。並與美國康奈爾大學合作六年制獸醫學位； 乃香港唯一與美國常春藤大學合作雙聯學士學位項目的大學。

城大自2009年起赴台灣招生，開香港院校赴台招生之先河。城大招收台生，重質不重量，擇優錄取。入學要求：採計「大學學科能力測驗」四科成績，其中必須包括英語並達到頂標；個別課程對學測科目有具體要求，申請人需達有關指定科目要求。3月1日學測成績公布後，符合報考資格的考生若仍未提交網上入學申請者，可於 3 月 6 日前完成網上入學申請（https://www.admo.cityu.edu.hk/apply）。

香港城大與多所國際知名大學合作雙聯學士學位課程，例如與美國哥倫比亞大學合辦雙聯學士學位課程，涵蓋12個專業學科。

此外，香港城大與多所國際知名大學合作雙聯學士學位課程，例如與美國哥倫比亞大學合辦雙聯學士學位課程，涵蓋12個專業學科；城大理學院分別與英國愛丁堡大學（計算數學）及英國曼徹斯特大學（化學）合辦雙聯學士學位課程；商學院、工學院及人文社會科學院與台灣大學合辦雙聯學士學位課程；商學院與法國ESSEC高等商學院合辦雙聯學士學位課程（巿場學）；創意媒體學院與德國倫法那呂訥堡大學合辦雙聯學士學位課程（創意媒體/新媒體/數碼媒體）。助力城大學生與國際接軌多元發展。

香港城大今年針對台灣學生網上面試期程，現場網上面試日期：2022年3月5或3月6日，適用對象：已參加台灣111年度學測考試及準備報考城大於2022年9月入學的同學。或於「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」台北展區(台北市羅斯福路四段1號，台灣大學綜合體育館，上午10時至下午5時，即時線上面試並與諮詢，現場並能與已在讀學長及畢業校友面對面交流。

香港城大提供線上諮詢預約方法有意報考香港城大、預計於2022年9月入學的同學，歡迎於下列網址(https://appoint.ly/s/geotw/taipei2022)提前預約與招生老師視訊諮詢（2022年2月28日至3月7日），以查詢申請方法及網上面試安排：

學生及家長可透過下列途徑查詢招生詳情：電話：（852） 3442 7373

網址：http://www.cityu.edu.hk/international

電郵：[email protected]