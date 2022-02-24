「天下第一站」135年來首位女姓站長，臺鐵臺北車站新任站長胡詠芝，大學就讀的是義守大學財務金融管理學系並兼修國民小學教師教育學程，實習合格後順利取得教師證書。胡詠芝當過小學老師，也曾在上海半導體電子材料產業打拚過，卻怎麼也沒想到在三十而立的時候，誤打誤撞考上臺鐵，人生從此轉了彎。

胡詠芝(左一)在臺鐵資歷13年，擁有財經背景與合格教師資格，跨域且全方位表現深受肯定。

「真的是選對了」胡詠芝回想起當初選擇義守大學就讀，言語中充滿肯定與感恩。臺鐵臺北車站胡詠芝站長進一步表示，義守大學的「資」與「支」，讓她感受最深且受用無窮；她說「資」，指的是學校提供多元的資源讓學生盡情學習，像她求學時獲得「學海助學金」的補助，讓當時還是學生的她，可無後顧之憂的前往北愛爾蘭Queen’s University Belfast開拓國際視野；至於「支」，胡詠芝說是校內師長的支持，她在修習國民小學教師教育學程的過程中，老師們會以過來人的經驗分享職涯生活，並提供教學機會讓她磨練實力。義守大學所提供的多元教研養分和關懷照顧，都對胡詠芝在日後的發展上帶來莫大的影響。

臺鐵臺北車站首位女性站長胡詠芝，大學畢業於義守大學，感恩母校教研養分成就職涯發展。

從進入義守大學財金系就讀到小學老師、半導體產業，一路到當上「天下第一站」站長，胡詠芝表示：昔日的經歷都是成就未來的奠基石，例如她過去擔任過教師，在進入臺鐵被指派為臺鐵局國際禮儀基本儀態與服務規範的種子教師、員工訓練中心的內部講師；而在義守大學修習的財金專業，讓她對數字特別敏銳，面對採購事務或行政業務報告上的數據，都能快速理解掌握狀況。胡詠芝認為義守大學自主且開放的多元學習風氣，造就她人生的精彩，即便畢業多年，她對學校依舊心存感激。

從基層的站務員開始做起的胡詠芝，無論是求學階段還是職場表現，「態度決定一切」，人生就是不斷的學習，多問、多聽和多看，不要怕不會，只要願意學習，就一定能得到回饋，透過虛心受教進而建立個人品牌，才能在職場中走的長長久久。