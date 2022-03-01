大學招考新制上線第一年，111學年度新型學測考試共計有116445位報名，今（3/1）日上午大考中心舉行記者，公佈五標成績與各科累計人數與統計資料，數A、數B成績是否為致勝關鍵？

面臨108新課綱第一屆的學測考生，不論考試時程、題型、難度、採計方式及考題文字量等皆是全新的，由於數學科首度分成數A(高數學需求)與數B，但今年數學A卻超級難，頂標只有10級分，15級分人數的百分比只有0.99，創下近年新低，未達預期目標15級人數設定在2%-5%的標準，但對於醫科、理科前三志願的考生是否因鑑別度更高而容易勝出？大考中心周兆民主任對此表示已超出其職責不適合回應。

111學測各科5標級分標準一覽表。(王雅芬攝影)

近5年學測各科5標成績對照表。(王雅芬攝影)

111新型學測6科全考人數仍最多，非應屆考生人數減少最多，從例年幾乎都是2位數的百分比跌落至7.96%，新型學測的改變讓有意重考的學生，因擔憂而猶豫了。今年5標成績與近5年相比，英文與去年ㄧ模ㄧ樣，國文、社會則與去年非常相近。只有數學落差最大，考生除參考各科成績累計人數百分比之外，可同時參考近三年考生選考組合模式人數百分比。

111學測各科5標累計人數百分比一覽表。(王雅芬攝影)

此外，由於七月大學分科測驗時不再考國文、英文與數乙（直接採計學測成績），換算標準與方式仍有變數，突顯此次學測成績與申請入學的志願選擇重要性。拿到學測成績之後，在此重要關鍵時刻如何趨吉避凶？把握關鍵挑戰自己理想中的夢想科系？ 旺旺中時媒體集團長期關心青年學子與教育，3/5-3/6日將於台北、台中、高雄三地及線上展同步開展「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，免費參觀。

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」 舉辦時間與地點。(大學博覽會執委會提供)

近3年學測各科選考人數百分比。(王雅芬攝影)

今日上午大考中心提供行動電話簡訊通知成績的服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心會主動發送簡訊，通知考生成績；上午9時起，考生也可至大考中心網站或以電話語音（02-23643677）查詢成績。