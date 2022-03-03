111學測成績3月1日揭曉，同步公佈五標成績與各科累計人數等統計資料，由於今年度數學科首度分成數A與數B(兩科都選考的有59,011人)，加上今年數學A爆難，頂標只有10級分，前標8級分若與去年數學成績對比低了3~4級分，創下近年新低。有志選填醫科、理科前三志願的考生，第一階段篩選是否更容易勝出，第二階要注意什麼？

升學輔導專家劉駿豪表示，今年考生人數只有11.6萬，比去年12.8萬少了1.2萬人，數學滿級分去年1558人今年僅789人，都會讓今年申請入學選填志願難度增加。初步估計4科52級分可進台大，清大則要50級分，中字輩大學要45級分。「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」展覽期間，邀請多位輔導名師在三地展區及線上展區，針對新制學測選填志願給予同學們客觀智慧兼具的建議。

此外，七月大學分科測驗時將不再考國文、英文與數乙（直接採計學測成績）三科，申請入學的志願選擇攸關是否後續要再拼分科測驗？在此關鍵時刻如何挑戰自己理想中的夢想科系？2022大學暨技職校院多元入學博覽會3月5~6日上午10點到下午5點台北、台中、高雄三區同步舉行。北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區：臺中世貿展覽館二館（台中市西屯區天保街60號），南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地同步開幕同步舉行，線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE進入，學子可就近參與。