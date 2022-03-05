「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」5日於北中南三地盛大開幕，台北場在台灣大學綜合體育館舉行，主辦單位，中國時報董事長王丰親臨現場，王丰表示中時集團向來非常關心臺灣社會發展，他也引用蔡元培先生說過的話，「要有好的社會就會有好的個人，要有好的個人就要有好的教育。」，大學博覽會是一個很好的平台，同時也祝福在場的同學們鵬程萬里。

現場蒞臨開幕儀式的嘉賓冠蓋雲集，陸軍專科學校校長周國健少將致詞時表示，中時28年來舉辦大學博覽會對於學子的貢獻是非常卓越的，佛光大學何卓飛也強調，選校系對考生來說是非常重要的，學校有沒有足夠的資源和畢業後的個人價值是很重要的考量，與會的其他校長也共同祝福在場所有學子金榜題名，找到理想的未來。

舞台節目邀請各校吉祥物上台尬舞。（圖/梁芯卉）

配合防疫，今年大學博覽會首度開辦互動式線上展覽，邀集海內外諸多知名大學、升學與留學機構共68個單位參展。同時配合大學學測甫公布成績，大會邀請輔導老師進行多場演講，分析校系選擇之道，為未來生涯發展搶得先機。

2022大學暨技職校園多元博覽會，實體展3/6日第二天，學子把握時間前就近參觀。此外，今年新增線上展，展期3/4-3/25日。

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