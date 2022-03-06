大學考招新制上路第一年，在大學校系個人申請的配分規劃中，學測成績最多占50%，而學習歷程檔案和校系自辦甄試至少占50%，其中，許多學系於111學年度申請入學備審資料佔分比重至少20%，而且多數高三生將以學習歷程檔案為基礎產生備審資料，面臨108新課綱第一屆的學測考生該準備才能進入夢想科系？
文化大學校長王淑音表示，跨域是未來職場必備條件，文化大學是全台擁有最多系所的大學，提供學生多元的科系選擇。「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」除了增進學生對大專校院及系所的了解，協助學生藉此找到適合自身興趣和能力的校系，以一展長才。提供家長認識大專校院及系所的資訊，使親子共同討論選擇校系時能有跡可循，提升親師生認識全國公私立大專院校的辦學特色，以作為未來校系選擇參考。
中部地區的高中生們對於未來的規劃及理想系所已經有目標及想法，也有事先做功課，對於院校都有一定的了解，一到會場就直接往理想的院校攤位前進，甚至有從苗栗來台中參觀的學生。家長們表示，主要以學生的興趣為主，也會以未來的潮流、求職就業、學校氛圍等方向來挑選就讀的院校、系所。
今年因大學考招新制、108新課綱上路，加上數學分數A和數B兩種難度，為選填志願增添許多難度以及未知數，除了多做落點分析外，主辦單位特別舉辦選填志願最佳策略講座，傳授學生們選填志願的關鍵技巧。今年自然組大部分採國、英、數A、自然等科，但因今年數A難度加深，60分滿級分者比往年少，而頂大校系大多參採數A，另也有些企管系參採數B，建議學生在選填志願時要多多注意簡章內的小細節藏了哪些魔鬼。
2022大學暨技職校院多元入學博覽會實體展3/6圓滿落幕，線上展3/4-3/25持續服務考生。
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