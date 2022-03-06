大學考招新制上路第一年，在大學校系個人申請的配分規劃中，學測成績最多占50%，而學習歷程檔案和校系自辦甄試至少占50%，其中，許多學系於111學年度申請入學備審資料佔分比重至少20%，而且多數高三生將以學習歷程檔案為基礎產生備審資料，面臨108新課綱第一屆的學測考生該準備才能進入夢想科系？

文化大學校長王淑音表示，跨域是未來職場必備條件，文化大學是全台擁有最多系所的大學，提供學生多元的科系選擇。「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」除了增進學生對大專校院及系所的了解，協助學生藉此找到適合自身興趣和能力的校系，以一展長才。提供家長認識大專校院及系所的資訊，使親子共同討論選擇校系時能有跡可循，提升親師生認識全國公私立大專院校的辦學特色，以作為未來校系選擇參考。

現場打卡即贈送免費落點預測序號，還有扭蛋猜題活動，答對即可拿到各校提供的精美禮物。(圖/大學博覽會提供)

中部地區的高中生們對於未來的規劃及理想系所已經有目標及想法，也有事先做功課，對於院校都有一定的了解，一到會場就直接往理想的院校攤位前進，甚至有從苗栗來台中參觀的學生。家長們表示，主要以學生的興趣為主，也會以未來的潮流、求職就業、學校氛圍等方向來挑選就讀的院校、系所。

今年因大學考招新制、108新課綱上路，加上數學分數A和數B兩種難度，為選填志願增添許多難度以及未知數，除了多做落點分析外，主辦單位特別舉辦選填志願最佳策略講座，傳授學生們選填志願的關鍵技巧。今年自然組大部分採國、英、數A、自然等科，但因今年數A難度加深，60分滿級分者比往年少，而頂大校系大多參採數A，另也有些企管系參採數B，建議學生在選填志願時要多多注意簡章內的小細節藏了哪些魔鬼。

義守大學親善大使。(圖/大學博覽會提供)

會場烘焙手工餅乾的大葉大學烘焙系林同學。(圖/大學博覽會提供)

靜宜大學資訊傳播工程學系的林同學和吳同學為大家展示自行設計的VR APP。(圖/大學博覽會提供)

亞洲大學視光系系主任。(圖/大學博覽會提供)

2022大學暨技職校院多元入學博覽會實體展3/6圓滿落幕，線上展3/4-3/25持續服務考生。