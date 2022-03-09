香港大學（港大）在亞洲大學排名中名列第3位（QS 2022）、全球大學排名第22位（QS 2022），國際化大學排名更是全球第1位（THE 2022），各項指標與排名大幅超過臺灣任何一所頂大。港大是一所世界級綜合型大學，全英語授課，共有10個學院48個本科課程，涵蓋建築、人文、經管、牙醫、教育、工程、法律、醫學、理學、社會科學。課程類別多元，包括專業課程、統一收生制課程、跨學科課程及雙學位課程，就讀的學生均可依照興趣及能力自由規劃未來的發展。

港大本部大樓。(圖/香港大學提供)

有9個學科位列世界大學學科排名前25位（QS 2021）的香港大學，2022-23學年，率先推出七個嶄新課程（包括一個重組課程），其中五個與大數據及數碼科技相關，掌握先機配合急速發展的經濟及社會對大數據專才的需求。分別是：工學學士（數據科學及工程）、文學士（人文及數碼科技）、理學士（生物訊息學）、工商管理學學士（商業分析）*、理學士（營銷分析及科技）。另外兩個新課程分別是理學士及法學士（雙學位課程），及心理學學士。學生皆可按其志向、能力及興趣選擇專業，發揮潛能、在紅不讓的大數據時代，盡展所長。

港大李兆基會議中心大會堂。(圖/香港大學提供)

高中成績優秀的臺灣學生一直是香港大學積極延攬的目標，地緣上離台灣很近，加上港大有139位教授入選全球排名前1%頂尖科學家（科睿唯安 2021）學術指標出類拔萃，且生活習慣或飲食皆與臺灣相似，生活與交通費相對於歐美便宜許多，有意前往香港大學就讀的臺灣考生，可參加港大在3月11日面向臺灣學生所舉辦的線上招生講座諮詢。

香港大學地鐵站。(圖/香港大學提供)

港大今年因應臺灣考招新制第一年，對於入學要求、面試及諮詢將採用彈性審核所有本科入學申請。除SAT、IB、A-level等國際考試成績外，考生可用111學測、分科測驗成績或二者組合之成績遞交入學申請。2022年的申請截止日期8月24日，詳情可瀏覽港大網頁 admissions.hku.hk。

港大本部大樓庭院。(圖/香港大學提供)

此外，港大提供豐厚的入學獎學金，獲錄取的優秀臺灣學生最高獎學金額度可達每年24.1萬港元（約86萬新臺幣），四年總額近100萬港元（約357萬新臺幣），可供給就讀期間全部的學費和生活費。另設有「明德學子獎學金」，除了能獲得足以支付就讀期間全部學費及生活費的入學獎學金，更將獲得推薦去到海外頂尖院校交換學習，並可獲最高額度達20萬港元（約71萬新臺幣）的海外交流專屬獎學金。港大的入學獎學金包括「明德學子獎學金」均不需要單獨申請，所有能夠獲得港大錄取的學生，都會自動被納入上述入學獎學金的考慮範圍。

3月11日，面向臺灣舉辦線上招生講座及線上咨詢

港大將於3月11日為臺灣的考生及家長舉辦招生講座，介紹港大的學習機會、就業支持及招生方式，並解答報名相關的提問。歡迎考生及家長參加，歡迎學子進入諮詢。線上展入口網址 https://testnews.e21magicway.com/進入香港大學展區線上預約咨詢，香港大學線上招生講座，時間：3月11日 16:00-17:00

報名講座：https://bit.ly/3htEli5