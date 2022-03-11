學測成績公布後，近期大學端陸續釋出申請或繁星入學準備指引，今年遇新制上路，備審資料首次更改為學習歷程，考生們多數不知從何著手準備，為此國立暨南大學將特別於3月12日舉辦申請入學線上專題講座，邀請多位優秀的講師在線為學子講解答疑。

活動分為上下午兩場次，上午場10:30開始 由暨南大學陳啟東總務長分享《秒懂準備指引！學習歷程統整速成班》，並邀請升學輔導志工團張財銘博士分享《選填志願&面試訣竅一手掌握！》

暨南大學線上專題講座活動分為上下午兩場次，上午場10:30開始，下午場13:30開始。(圖/王雅芬攝)

下午場13:30開始 將由暨南大學陳啟東總務長分享《秒懂準備指引！學習歷程統整速成班》以及大考通訊社曾子芳總經理分享《落點分析如何看？最精準的志願選填法》

活動全程免費收看，並設有QA時間提供同學提問，有興趣的學子可在講座期間進入會議連結：https://meet.google.com/thx-aoht-voe參與。

大學博覽會線上展點選網址：https://testnews.e21magicway.com/