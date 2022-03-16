111學年度四技二專技優保送入學招生，共計21所科技校院參加招生，提供145個系科(組)、學程，招生名額共計472名；其中，招生名額最多前三類別為10機械、60商業、25電子。符合保送資格報名考生計237人，其中報名考生人數最多前三類別為10機械、20電機、80工設。完成登記志願，參加統一分發人數計234人，經分發錄取215人，分發錄取率為90.72%。技專校院招生委員會聯合會於3月15日10:00公告，並開放考生上網查詢結果。

技專校院招生委員會聯合會王錫福主任特別提醒保送分發錄取生，必須於111年3月23日17:00前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。已辦理完成報到手續之錄取生，除非以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加本(111)學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生，違者本委員會將取消考生之錄取及入學資格。

相關招生訊息請至111學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢，網址https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/。或逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02) 2772-5333 (代表號)。