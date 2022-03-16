111學年度科技繁星入學招生，自111年3月16日10:00起至3月23日17:00止進行網路報名作業。今年度經教育部核定之招生科技校院計52校，713個系(組)、學程、招生名額共2,670名，提供學生多元選擇。以商業與管理群之招生名額最多、次之為電機與電子群。

呼應108學年度技術型高中新課綱增進學生實習操作能力，增列「技能領域」為第3比序項目。被推薦考生須為各技高學校學校應屆畢業生(綜合型高中之考生截至畢業前一學期已修畢專門學程科目25學分以上者，亦得參加)、在校學業成績排名須在科(組)、學程前30%以內，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬技高學校校內遴選辦法，方得經由學校推薦參加。

凡獲得各技高學校推薦之考生，可至技專校院招生委員會聯合會網站之「網路報名系統」進行報名，完成網路報名後，考生始得列印相關報名表件，交由技高學校核章，報名表件資料由技高學校統一收齊後，集體繳寄至本委員會。報名資料郵寄期限為111年3月24日前（以郵戳為憑）。

預計4月12日公告報名資格及比序成績審查結果， 4月19日考生可查詢排名。考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後，自4月28日10:00至5月4日17:00止，通過資格審查之考生可選擇適合之入學管道，謹慎選填繁星志願，考生可由所就讀科(組)歸屬群別及不分群之志願，至多選填25個志願；5月10日10:00於委員會網站公告錄取名單，不另寄分發結果之書面通知。

獲技高學校推薦之考生務必上網詳閱招生簡章，並隨時注意招生網站公布之最新消息。若對本項招生有任何問題，歡迎逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02) 2772-5333(代表號)、網址：https://www.jctv.ntut.edu.tw/star/