銘傳大學傳播學院USR團隊近日帶著學童體驗小編輯工作，將百齡國小的教室變身為報社編輯室，讓小朋友自行設計完成報紙版面，也教他們認識新聞產製流程，在傳統報紙讀者逐漸流失的年代，大小朋友一起專注編輯報紙的畫面令人動容。

小朋友們正在專心的聆聽邱郁姿老師對報紙講解。(圖/銘傳大學提供)

「新食尚小記者」活動，首先由銘傳大學傳播學院邱郁姿老師教小朋友認識新聞產製過程、報紙版面組成的內容結構，以及新聞類型。在以娛樂新聞為例時，詢問各位小朋友喜愛那個明星，有位小朋友回答自己喜歡的是梅西，原來是「運動明星」，令現場師生們哭笑不得，也增添幾分輕鬆氣氛。

銘傳的哥哥姐姐耐心的向小朋友們講解要如何製作報紙。(圖/銘傳大學提供)

銘傳USR團隊準備了許多有關生活或各國美食的報導，帶領百齡國小的小朋友們成為小編輯並完成一份報紙的版面，過程中每個小朋友都十分投入，尤其剛開始時大家七嘴八舌的討論報紙的名字，現場氣氛頓時變得十分熱鬧，教室儼然成為一個真正的報紙編輯室。最令小朋友們雀躍的是，他們上次的活動照片可以出現在報紙版面中，由此學習過程中令他們意識到原來自己可以成為新聞的一部分，因此小朋友們都格外的用心設計和完成這次的任務。

新聞三甲尹鉅坪表示，協助完成這次報紙排版發現，小朋友們在排版方面很有創意，在團隊分工方面也有很好的默契和合作精神，大家配合度很高一起順利完成這次的作品。活動圓滿結束後，不管是對小朋友們或是銘傳大學的師生都是一次難能可貴的經驗，一方面小朋友們學到的新聞相關知識，另一方面銘傳大學師生也透過活動教學相長，與孩童一起學習媒體素養及食事生活。