玄奘大學社工系與富邦人壽攜手前進新竹縣關西鎮錦山社區的巷弄長照站辦理「老中青幼四代快樂玩起來」跨世代融合活動。活動還邀請錦山國小學生一起前往錦山社區與長輩同樂，新竹縣政府社會處也提供文康休閒車讓大家在防疫規定下盡情歡唱。錦山社區長輩為這群遠道而來的莘莘學子們準備了傳統客家點心牛汶水、客家麻糬、湯圓等，老中青幼四代齊聚一堂，交流生活經驗其樂融融。

跨世代益智桌遊活動。(圖/玄奘大學提供)

玄奘大學社會工作學系主任李明政表示，隨著人口結構高齡、少子化，台灣即將在2025年進入超高齡社會，這也意味著跨世代共融的時代來臨了。玄奘大學社工系提早佈局，深耕培育對在地發展能創造價值的學生。藉由多元在地實踐課程，讓學生得以扎根地方，學習世代間相互溝通與理解的合作方式，共創高齡友善環境。

新竹縣政府社會處李國祿處長介紹巷弄長照站老人服務資源。(圖/玄奘大學提供)

新竹縣政府社會處處長李國祿表示，新竹縣巷弄長照站目前已經布建了84處，並積極努力往一巷弄一據點的目標邁進，讓照顧服務具有可近性、可及性及可接受性，距離不再是照顧服務的藉口。新竹縣有多處鄉鎮屬於超高齡地區，因此新竹縣政府除補助長照站業務經費外，社會處亦竭力媒合公私部門資源，積極推動綠色照顧、文化照顧及科技照顧的照顧特色，切合在地居民的需要。

富邦人壽致力關懷地方、實踐企業社會責任，積極響應教育部推動大學社會責任(USR)，此次攜手玄奘大學投入「樂齡關懷」倡議活動，從打造防疫保溫餐盒的送餐服務，到跨世代的同樂交流，玄奘大學社工系陳同學也分享此次活動的心情：「好開心啊！我們來關心長輩，結果長輩又為我們準備精美傳統點心，這些傳統美食對我們來說很新穎，這次跨世代的情誼交流有很多的驚喜，讓人感到非常幸福。」，富邦人壽持續與玄奘師生以全方位發展為目標來落實社會責任，期待發揮1+1大於2的影響力，共創美好的社會環境。