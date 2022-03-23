中正大學23日舉辦嘉義地區首場大學就業博覽會，來自全國知名企業和機構，包含台積電、聯發科、台塑、永豐餘、臺灣港務、安侯建業、宜得利等共82個攤位進駐徵才，現場釋出超過8000個工作職缺，是嘉義最大規模的校園企業徵才活動。

受疫情影響，中正就業博覽會停辦兩年，今年復辦後吸引62間企業前來設攤，共有電子科技、管理財金教育行政、傳產機械環保、支援民生醫療等四個類別企業參與。中正大學學務處職涯發展中心表示，除了科技業，還有多家知名傳統產業、百貨、金融、製藥、財務會計與民生物流業企業參加，如台塑企業、永豐餘、合作金庫銀行、華南銀行、宜得利、全家便利商店、生達化學製藥等。

現場聯發科、合作金庫、安侯建業、達發科、威朋大數據、科林研發、遠東新世紀等各個企業吸引學生駐足。與中正大學合作多年的「GOLF學用接軌聯盟」，其中友達光電、新加坡鈦坦科技、勤業眾信等聯盟夥伴也到校設攤。此次就業博覽會台積電開出3000名、鴻海800名、聯發科670名等提供準畢業生投遞履歷表，並開放現場面試機會。

目前台灣科技產業接單暢旺景氣看漲，加上企業擴產，人才需求也因此大幅提升。

目前台灣科技產業接單暢旺景氣看漲，加上企業擴產，人才需求也因此大幅提升。

中正大學徵才月活動於3月初開跑，目前已超過3000人次參與。不論是否應屆畢業生，都能趁機與企業人資面對面互動，瞭解更多產業脈動及企業福利待遇、文化等，從中覓得與志趣相符的工作，提早為職涯規劃做準備。