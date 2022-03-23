龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系結合勞動部產業新尖兵計畫，開辦「遊戲開發實戰專班」，讓青年實際體驗遊戲企劃工作流程。透過相關專業課程養成，協助青年熟稔未來產業技能需求，不僅為自己履歷加分，更容易獲得企業青睞，提升職場競爭力。

遊戲開發實戰專班由遊戲系劉靜莉老師與陳鎂鋆共同主持及規劃，全程共計183小時課程中，除了有扎實的專業訓練外，更包含遊戲產業市場與未來發展概。

遊戲開發實戰專班由遊戲系劉靜莉老師與陳鎂鋆共同主持及規劃，全程共計183小時課程中，除了有扎實的專業訓練外，更包含遊戲產業市場與未來發展概、就業輔導模擬面試與人才媒合相關環節，課程全面而完整。本課程引進大量的業師授課，讓學員可學得未來就業上最貼近的知識與技術，與業界講師互動討論中，如同接受產業最真實的現況。

劉靜莉老師表示，在專業訓練部分，以企劃遊戲核心玩法為主軸，學習各種美術風格、Unity場景編輯與人物基礎動作編輯等，讓學員可以實踐出企畫的核心玩法，實踐遊戲的主要樂趣與整體氛圍，製作出遊戲原型。如此一氣呵成且有系統的授課安排，使得參加訓練學員不管在先前是否有遊戲企劃相關學習經驗，皆能在結訓時繳出相當不錯作品，成果豐碩。

結訓當天成果發表暨頒獎典禮亦公佈最佳整體企劃、企劃提案、美術設計、3D應用獎與最佳技術整合獎等五類別獎項獲獎人。

此外，結訓當天成果發表暨頒獎典禮亦公佈最佳整體企劃、企劃提案、美術設計、3D應用獎與最佳技術整合獎等五類別獎項獲獎人，以及綜合性評量之遊戲大賞金獎與銀獎。賦予學員遊戲設計專業技能外，並提高未來就業上的自信與競爭力。

龍華科大遊戲系主任盧大為表示，該系以培養遊戲企劃與多媒體遊戲動畫之專業人才為教學目標，鑒於遊戲產業持續增長，目前全世界遊戲設計人才需求正夯，遊戲系是台灣少數擁有教授iOS遊戲程式設計能力與師資的科系，本次開辦「遊戲開發實戰專班」，期望以專業師資，協助學員打造黃金競爭力，將來在職場上發光出彩。