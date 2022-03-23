南華大學辦學績效表現亮眼，近年來以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」之辦學特色發展，獲得國內、外多項獎項肯定。111年度大學繁星推薦錄取結果，南華繳出了分發率百分百的成績，除了持續實施獎優扶弱制度，學生在校四年全面公立大學收費並提供多項獎學金。

在校成績全校前1%，並以第一志願錄取南華大學生死學系諮商組的李慶鳼同學，自高二開始搜集有關生死學系所的學校，而南華大學的課程設計融合生死觀點的諮商課程，正是她想要學習的方向。她表示，除了對系上課程設計感到濃厚的學習興趣，在四年級時有一整年的全職實習課程，將有助於她學用合一、累積實務經驗。加上又有跨領域的學習課程，可以多元學習充實自我並強化專業能力。

南華大學為提升學生競爭力，不僅強化學生外語能力，更開設21個跨領域學程，橫跨多元領域，鼓勵學生發展多元專長。

南華大學校長林聰明指出，為提升學生競爭力，除強化學生外語能力，更開設21個跨領域學程，橫跨多元領域，鼓勵學生發展多元專長。此外，也透過產學合作，引進產業能量，將課程融合專業知識與實務經驗，並推動實習或職場體驗，提升學生職場實務能力，目前已與483家企業簽訂產學合作協定，與超過938家機構簽訂實習合作，提供學生多元的職場體驗，累積實務經驗，與職場無縫接軌。

為了讓繁星錄取新生瞭解學校環境與課程規劃，南華大學特規劃於3月26日舉辦「繁星推薦新生親師座談會」，透過各系學長姐分享學習歷程及經驗，協助新生能及早做好大學的生涯規劃，贏在起跑點。