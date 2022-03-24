教育部與慈濟基金會合作，運用大愛電視臺110年由真人真事改編的反毒教育戲劇—「阿良的歸白人生」進行重新編製，將原本24集的戲劇節目剪輯為96分鐘精華版本，作為反毒宣導教材，23日舉辦教材發表會，由慈濟基金會副執行長熊士民代表證嚴法師致贈1,600套光碟，教育部學生事務及特殊教育司鄭文瑤專門委員代表受贈，後續將發送全國大專校院及國、高中共1,400餘校進行校園推廣使用。

「阿良的歸白人生」描述來自彰化純樸小鎮的高肇良，是如何從善良懂事的孩童，因為受到毒品誘惑及同儕影響，一步步誤入歧途而染上毒癮，最終換來10餘年的牢獄生涯；直到一場嚴重車禍，讓高肇良體會到生命的可貴，就在最後一次刑期期滿出獄，悔過自新的高肇良終於日漸擺脫誘惑、拒絕毒品召喚，在民間團體的協助及監獄教誨師的邀請下，開啟他擔任反毒志工的人生新頁，長期積極投入反毒教育工作，更於104年獲得「旭青獎」殊榮。

鄭文瑤專門委員表示，為使反毒宣導教育方式更加多元，除了本次規劃的反毒戲劇光碟，教育部近期也邀請金鐘獎演員柯叔元及奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎拍攝反毒宣導影片，並製作「華特與潔西卡的反毒教室」動畫，期透過這些有別於傳統教條、多元化的宣導方式，讓青少年學子及社會大眾更容易接受反毒知識與相關訊息，並對毒品議題能有不同的體悟，進而遠離毒品的誘惑。