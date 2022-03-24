國立科技大學結合北、中、高三地社教館辦理「職業試探體驗主題常設展」，3/26-3/27日於臺北國立臺灣科學教育館、臺中國立公共資訊圖書館總館、高雄國立科學工藝博物館盛大舉行聯合開幕活動暨技職展覽，展示「技職教育群類別或科系」的學習方向，並對應未來在各產業可能擔任的角色。展出內容把複雜的先進技術具象且簡化成大家都能操作的展出作品與「動手做」課程活動，讓中小學師生及家長可以理解各行各業在新科技發展下的轉變，歡迎參觀體驗。

開幕活動三地館連線互動開展，並與技專校院和技術高中合作辦理技職展覽，三個館共有超過40個攤位的體驗活動，主題包含技術型高中15群科，展覽內容涵蓋科系認識、實作體驗、各校研究或發明成果展示解說，以及表演(說故事、走秀、機器人表演)、手作課程(皮革製作、DIY燙金筆記本、LED發光棒、手製魚丸)、互動活動(帶動唱跳、導覽、打卡送好禮、闖關歡樂送)…等多元體驗活動，透過寓教於樂的方式讓參與的親師生理解技職教育各類群主軸及未來發展，協助學生探索自我性向、各學群與職業串聯，促使社會大眾認識技職教育，進而肯定技職教育的價值。

展覽透過寓教於樂的方式讓參與的親師生理解技職教育各類群主軸及未來發展，促使社會大眾認識技職教育，進而肯定技職教育的價值。

「職業試探體驗主題常設展」開展後，除了固定的實體展外，也會與技專校院、技術型高中合作，不定期於展場開設主題式科普課程、創客手作體驗、職業達人講座，歡迎國中、小及高中職團體預約報名各項課程。

此外，「技職大玩JOB」官網(https://www.twmakers.com.tw)也將推出「線上展覽」功能，除線上展出去年的展覽內容，更全新推出「互動體驗」、「梅克獅達人養成」等遊戲，突破時間和空間限制，讓民眾不出門也可以觀賞豐富的展覽內容!相關活動詳情可至「技職大玩JOB」網站及「技職動起來」臉書粉絲專頁查詢。