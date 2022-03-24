出生於台南，現居英國約克的攝影師簡汝羚，在英國居住了19年，受台南市政府邀請於3/19-6/19日在安平樹屋舉辦「拾光安平」展覽。如果來參觀的時間剛好，或許會碰上美麗的簡汝羚在古樸的樹屋藝術倉庫內親切的為參觀者導覽與解說作品，歡迎喜歡攝影的好朋友 一同來品味臺南文化之都安平的百態美景。

簡汝羚在古樸的樹屋藝術倉庫內親切的為參觀者導覽與解說作品。(彭曉東攝影)

攝影大師安德烈 • 柯特茲著名金句：「光觀察不夠，你得去感受你所拍攝的物件。」

簡汝羚安平樹屋攝影特展，作品日出。(作者簡汝羚)

一張看起來非常簡單的照片，看起來很好拍其實很難拍，眼睛看到的僅是表象，而內心感受到的才是真實。觀賞簡汝羚的作品，彷彿讀著她對這個城市晨昏日月的愛戀與期許，因為她拍的不只是風景更多的是想傳遞這份對家鄉的情感。

簡汝羚安平樹屋攝影特展，作品上午。(作者簡汝羚)

擅長素人人物情緒的捕捉的簡汝羚，此次以「一日安平」概念為展覽主題發想，從清晨至深夜，把在安平努力生活人們的姿態，透過自我視角的觀察，用鏡頭記錄下每個流淌在她心中的美好時光。希望每張照片都能讓前來觀賞的民眾，感受到她對台南的情感與安平各個角落的人間氣味，與她一起共同走入台南、品味安平的慢活百態和樸素生活，典藏記憶中幸福生活的一瞬間。

簡汝羚安平樹屋攝影特展，作品中午。(作者簡汝羚)

《拾光安平》- 簡汝羚安平樹屋攝影特展

簡汝羚安平樹屋攝影特展，作品夕陽。(作者簡汝羚)

展覽時間：2022/03/19~2022/06/19 08:30AM~ 17:30PM

簡汝羚安平樹屋攝影特展，作品半夜。(作者簡汝羚)

展覽地點：安平樹屋-獨樹藝至「樹屋藝術倉庫」(臺南市安平區古堡街108號)