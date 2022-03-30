東海大學3/30日上午舉辦中部最大「2022年東海大學就業暨實習徵才博覽會」，本次活動由勞動部勞動力發展署指導，東海大學就業輔導暨校友聯絡室、勞動部勞動力發展署中彰投分署聯合主辦。計有85家企業／機構參加，提供約上萬個海內外求職機會、囊括最新產業趨勢—元宇宙、AI人工智慧、電動車、物聯網等重點趨勢職缺，其中包含知名企業鴻海科技集團也前來東海找尋AI人才。透過現場面談與媒合，協助畢業生就業、在校生實習需求，本年度除實體徵才活動外，同時辦理線上徵才，開放期間為3/25~5/30日。

面對疫情趨緩及產業逐步復甦，本次徵才博覽會特擴大舉辦，計有超過85個企業與機構於現場設攤招募，其中橫跨12項產業與專區，滿足各種各科系與不同需求的企業與求職者，讓求職者了解產業趨勢下的人才需求，進而銜接職場。本年度博覽會持續邀請廣受歡迎之科技業、製造業、服務業、運輸業、通路零售等業別，包含：鴻海集團、力晶積成、車王電子、矽格(股)公司、京元電子、美律實業、台灣蓋璞(GAP)、信義集團、亞太電信、中租控股等知名品牌；新南向及國際外派企業海外職缺，賜昌集團、寶成工業等。政府機構包含勞動部中彰投分署就業中心、青年職涯發展中心、台灣就業通、台中市就業服務處及原住民委員會等亦在現場提供就業、職訓的資源、職涯個人諮詢服務、臺中市政府勞工局亦提供青年一站式創業服務站，不論就業或創業，各項資源All in one、就業創業都順利。

東海大學校長張國恩於致詞時表示，今天參與的企業除了上市及上櫃公司以及即將上市的公司等台灣重要的廠商前來本校徵才，這表示東海大學的學生深受企業的愛戴，透過這樣的機制我們相信未來可以發展得更好。勞動部勞動力發展署中彰投分署長、同時也是東海校友的林淑媛表示，勞動部為了促進青年就業，在青年職涯發展、就業協助及職業訓練，皆投入非常多的資源，在學校端，我們與各大專院校合作辦理許多職涯諮詢及就業講座；於就業端，我們推出青年跨域就業津貼相關計畫，希望同學們都可以找到理想工作。

此外，本次徵才博覽會與中華民國東海大學校友總會、東海大學EMBA校友會合作，匯集校友力量，力邀校友企業參展招募，校友企業包含:力麗觀光集團、矽品精密、百德機械、境東景觀等共襄盛舉；同時活動亦與中部產業園區合作，如：經濟部臺中港科技產業園區、臺中工業園區等，共同推動線上／實體徵才，提供在地與鄰近的就業機會，發揮大手牽小手的精神，協助企業找到好人才、畢業生找到好工作! 校友總會長李基正表示，校友總會除了是學校及校友的橋樑之外，最重要的是能夠直接幫助學弟妹們在職場上具有競爭力。而今年的職缺相較去年大幅增加，相信這是一個求職的大好機會，期望廠商們皆能找到屬於自己的千里馬。

台中市政府臺中市就業服務處李美麗處長表示，台中市政府勞工局將提供青年就業獎勵方案，凡29歲以下並設籍台中市的青年朋友，就業滿六個月即可獲得最高二萬五千元的就業獎勵金，另外，特別針對弱勢青年提供一萬元的就業獎勵金，希望大家可以多加運用並就業成功。詳細訊息請至徵才博覽會facebook粉絲團，職缺訊息請至東海大學THU人才網。