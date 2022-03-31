111學年度分科測驗簡章於30日公布於大考中心網站，首屆分科測驗考試時間為7月11、12日兩天，第一天考物理、化學、數甲、生物，第二天考歷史、地理、公民，共七考科，分數上限改60級分上限，為配合申請入學6月15日公告統一分發結果及6月18日前可放棄入學資格，報名時間為6月9日至6月20日，請考生留意。

有關考程安排，第一天為物理、化學、數學甲、生物4考科；第二天為歷史、地理、公民與社會3考科。此2天考程的安排與過往3天的指定科目考試（指考3天10考科）基本上相同，僅將原第二天之數學甲移到第一天，並考量理工科系較偏向採計物理、化學、數學甲考科成績；醫農科系較偏向採計化學、數學甲、生物考科成績，因此將數學甲安排於第一天下午第一節，有利於志向明確之考生選考，也降低考生應考往返的交通負擔。

各考科除原有題型外，另有混合題型或非選擇題型，為題組形式。作答時，使用一張A3正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題，取代過去分開的答案卡和答案卷。大考中心也特別提醒考生，答題卷新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位。請考生於考試開始鈴響後記得在「確認後考生簽名」欄以正楷簽名，以免因違規被扣減級分數。

依據大學多元入學方案，分科測驗採級分制，各科最高為60級分。學測成績使用於分發入學採計時，各科最高亦為60級分。提醒考生，學測使用於分發入學檢定時，依分發入學招生簡章規定，各科成績仍以15級分制計算，檢定標準為15級分制之頂、前、均、後、底五標。

詳細簡章內容公布於大考中心網站，考生可自行查覽、下載或列印，欲報考分科測驗之考生，務必詳閱簡章，於各項期間內完成報名或應考服務申請相關作業。另因特殊嚴重傳染性肺炎疫情發展仍不確定，請考生留意大考中心所公布之相關試務訊息。