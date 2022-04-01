教育部公布111年公費留學考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目及預定錄取名額等資訊，公費留學考試預定錄取名額共計141名，預定於6月底至7月中旬公告考試簡章，7月19日開放線上報名，10月8日舉行筆試，12月3日及4日舉行面試，有意報考者，請詳細參閱考試重要事項日程表所公布資訊，及早規劃準備應考事宜。

公費留學獎助以攻讀博士學位為主，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。

另配合政府新南向政策，維持設置「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士學位。111年持續提供包括「文史哲」、「政治（含區域研究）」、「藝術」、「文化資產」、「法律」、「社會科學」、「管理與經濟」、「建築、規劃與設計」、「農林漁牧」、「生命科學」及「醫藥衛生」等11學群計28個應考學門，以培育熟稔新南向國家的高階專業人才。