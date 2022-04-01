嘉南藥理大學創校56周年校慶，於31日舉辦「56周年校慶暨110年度傑出校友頒獎典禮」，除表揚24位資深優秀教職員工，也為首屆17位傑出校友頒獎，嘉藥師生、該校校友總會及各地校友會都到場觀禮，現場氣氛溫馨熱烈。

嘉藥將秉持校訓「真實」精神，以「智慧健康」及「食藥粧安」為發展主軸，培育「樂活創新服務」人才，朝向一流綜合大學的目標邁進。

校長李孫榮指出，此為第一次選拔傑出校友，是嘉藥歷史性的一刻，他特別分享嘉藥榮獲遠見雜誌「2022企業最愛大學生排行榜」「醫衛/生技」榜第四名的佳績，並以此感謝校友在社會上及專業領域中的堅持與付出，持續擦亮嘉藥的招牌，而學校也將秉持校訓「真實」精神，以「智慧健康」及「食藥粧安」為發展主軸，培育「樂活創新服務」人才，朝向一流綜合大學的目標邁進。

現任新北市藥師公會理事長的許有杉，也是嘉藥校友總會會長，感謝校方對校友總會一直以來的支持，身為「嘉南人」的他，對學校多次獲得國內外認證表揚同感榮耀，他向獲獎的傑出校友前輩們致意的同時，也以「願意付出，所以傑出」勉勵在場的學弟妹，以更遠大寬容的胸襟來迎接未來職場、家庭的挑戰。

嘉藥創校至今56年，12萬名校友遍及全國各產業、發光發熱，有大學教授、政治家、企業家等，各行各業都有「嘉南人」的卓越身影。

嘉藥創校至今56年，12萬名校友遍及全國各產業、發光發熱，有大學教授、政治家、企業家等，各行各業都有「嘉南人」的卓越身影。此次傑出校友選拔，經過提名、初審及複審，經過競爭激烈的甄選過程，最後這17位傑出校友，每位當選的傑出校友都有相當出類拔萃的表現與成就。