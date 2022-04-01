義守大學學士後中醫學系，組隊成立「義大後中醫療服務隊」，以「動起來，走出去」的概念，將學校所學與愛轉化為實際行動，從義診中展現自我價值，為社會盡一份心力。「義大後中醫療服務隊」3月中前往屏東霧台鄉禮納里好茶部落，與醫學系的原住民族學生聯手進駐義診，並結合義大醫院中醫科團隊一同前往，中西醫攜手合作，善盡義守大學與所屬集團的社會責任。

「義大後中醫療服務隊」與醫學系的原住民族學生聯手進駐義診，中西醫攜手合作，善盡義守大學與所屬集團的社會責任。

出發義診前，後中醫系老師林立偉、蔡汎修為了讓義大學子可以先瞭解當地醫療狀況，特別安排行前訓練、環境安全教育、急救訓練和衛生教育講座，讓學生具備應變能力，並且熟悉醫療服務的流程。同時，搭配義大醫院中醫科團隊協助支援，從防疫掛號、初診問診、針傷醫療、藥局配藥、衛教服務等面向，對各組負責學生做全面性的講解。期望學生在義診時，能提供當地民眾最正確的醫療訊息，以及健康狀況的評估。

走進偏鄉後，師生發現地區人口老化嚴重，且醫療資源明顯不足，所以在參與義診過程中，深深感受到身為醫護人員的責任重大。

走進偏鄉後，師生發現地區人口老化嚴重，且醫療資源明顯不足，所以在參與義診過程中，深深感受到身為醫護人員的責任重大。負責這次義診的總召黃柏崴表示，舉辦義診除了貢獻所學，最重要是讓每位參與的同學，都能明白團隊分工的重要，像這次的義診與醫學系一起合作，大家各司其職，方能將最好的醫療服務帶給偏鄉地區的居民。

後中醫系初診組的陳冠文表示，他遇到一位80歲的初診婦人，因為肩頸痠痛來看診，自己就像偵探一樣抽絲剝繭詢問婦人的生活習慣與健康狀況，在醫師複診時，再從旁觀察診療過程，對於能親自體驗問診的經驗覺得收穫滿滿。醫學系的謝逸儒說，這次與後中醫系的同學們前往好茶部落，因自己本身是原住民，所以義診過程中更能瞭解原住民部落的需求，與後中醫系透過合作互相交流與學習，有利提供給居民更多元的專業訊息。