111年全國中等學校運動會大會聖火傳遞3月24日開跑，首站將接續由離島連江縣、金門縣、澎湖縣，並於本月5日起由花蓮縣以逆時針方向進行本島聖火傳遞。6日下午抵新北市政府市民廣場進行致敬儀式，由能仁家商醒獅隊帶來「大地雄獅，鑼鼓喧天」精采表演為活動熱鬧開場，主辦方花蓮縣政府則邀請太巴塱天藝文化藝術團演出原住民文化舞蹈，預祝本年度全國中等學校運動會成功圓滿。

本次由新北市政府張其強副秘書長代表迎接大會聖火，並從花蓮縣顏新章副縣長手中接過聖火主火。

本次由新北市政府張其強副秘書長代表迎接大會聖火，並從花蓮縣顏新章副縣長手中接過聖火主火，副秘書長張其強表示，111年全中運將於4月16日至21日在花蓮縣舉行，新北市代表隊約1,300名參賽選手們已蓄勢待發，將以最佳狀態赴花蓮縣迎接挑戰，期盼新北小將能在比賽中突破自我，再創佳績。

本次全中運創新徵招在新北打拼的花蓮鄉親報名民眾火炬手，特別邀請到HBL強權淡水商工2名、南山高中1名、能仁家商2名共5名來自花蓮的學生選手擔任，象徵花蓮與新北在地連結。

副火則由新北市忠孝國中6名全中運代表學生和花蓮縣所派的全中運聖火隊以奧林匹克傳遞模式交接。另外，本次全中運創新徵招在新北打拼的花蓮鄉親報名民眾火炬手，特別邀請到HBL強權淡水商工2名、南山高中1名、能仁家商2名共5名來自花蓮的學生選手擔任，象徵花蓮與新北在地連結。其中，剛率領球隊取得HBL三連霸的淡水工商MVP的二年級李恩芯表示，很榮幸可以在異鄉擔任花蓮火炬手，感覺特別親切，希望能傳遞在HBL獲得的榮耀，感染新北全中運選手勇奪佳績，為自己和新北爭光。