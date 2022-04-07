教育部國教署舉辦「110年中小學媒體素養教案設計競賽」，日前公布競賽結果，由桃園市立南崁國中獲選「特優」，另評選出3個優選及5個佳作獎項。得獎作品則將陸續公布於「教育部媒體素養教育資源網」（https://mlearn.moe.gov.tw/），提供全國教師參考運用。

本次競賽獲「特優」教案作品「找碴？查找……早察！資訊判讀達人養成記」，由桃園市立南崁國中教師蔣明倫、陳奕君、吳慈娟、羅珮勻所設計，藉由語文、自然、社會、科技、健體等五大領域教師合作，並邀請臺灣放伴教育協會入校，透過校內共備、觀課、議課，共同研發而成。課程不向學生釋放非黑即白的訊息，也不提供學生是非真假的答案，而是引導學生建立資訊判讀雷達，架構一組理性思辨的訊息接收模式，讓學生不再是被動的資訊接收者，而能成為主動積極尋找和運用訊息的使用者。

十二年國教課綱重視素養導向學習，將「科技資訊與媒體素養」列為九大核心素養之一，以培養學生善用科技、資訊與各類媒體的能力，強化相關倫理及媒體識讀的素養，讓學生學習如何分析、思辨、批判人與科技、資訊及媒體的關係。

國教署表示，十二年國教課綱重視素養導向學習，將「科技資訊與媒體素養」列為九大核心素養之一，以培養學生善用科技、資訊與各類媒體的能力，強化相關倫理及媒體識讀的素養，讓學生學習如何分析、思辨、批判人與科技、資訊及媒體的關係，因此自108年起辦理「中小學媒體素養教育推廣計畫」，並舉辦媒體素養教案競賽，鼓勵教師開發教材教案，以利將媒體素養教育融入領域教學。

新竹縣大同國小教師楊瑞琦以「校園反霸凌~媒體素養融入教學設計」獲國小組優選。該教案以校園反霸凌引發學生興趣，透過資訊探索與問題討論，進而關懷身邊的人事物，營造友善溫暖的學習環境。

國立玉井工商教師劉殷佐、柯淑偉共同設計「『媒』有過度解讀，『體』現真實資訊」教案，獲得高中組優選。該教案透過國文科和餐飲科教師的跨域共同備課，讓學生於語文領域學習媒體思辨、內省、實踐的能力，並延伸至餐飲課程討論食安問題，進而能在食材上得到更專業的知識，使不受假訊息的影響，更進一步呼應108課綱的精神，讓學生將知識及技能應用於生活當中，培養問題解決的能力。