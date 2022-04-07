龍華科技大學人文暨設計學院「互動科技與多媒體」技優領航專班，與客家電視、可米傳媒合作，聯手打造的《船到橋頭不會直》偶像輕喜劇，協助特效動畫與視覺設計，藉由這次產學合作，提供對影視產業有興趣的莘莘學子參與實務操作的學習機會，強化學生跨領域所需之創新知識與實務技能，進而打造未來職場之黃金競爭力。

龍華師生協助《船到橋頭不會直》特效動畫視覺設計。（照片由客家電視提供）。

客家電視歷年打造《台北歌手》、《日據時代的十種生存法則》、《女孩上場》等多部金鐘戲劇，而可米傳媒曾製作多部知名偶像劇《薔薇之戀》、《惡作劇之吻》、《終極一班》等；這次兩強聯手製作由楊小黎、吳政迪主演的《船到橋頭不會直》精緻戲劇，委由龍華科大多媒體與遊戲發展科學系蔡至維副教授擔任視效總監，並進行產學合作。

龍華師生協助《船到橋頭不會直》特效動畫視覺設計。（照片由客家電視提供）。

經由產學合作模式，蔡至維老師指出，同學得以有機會充分的與業界配合與學習，從前製開發、現場拍攝、後期製作全程參與，歷經四個月完成十二集特效動畫與視覺設計，成功實現產官學合作與學用合一的目標。運用專業的製作流程與業界協同製作教學，讓學生透過實務操作，除能深入了解產業最前線的知識與經驗，更提供學以致用的創作舞台，共同培養影視產業之關鍵人才。

龍華學子透過實務流程與業界協同教學，深入了解產業最前線。（照片由客家電視提供）

《船到橋頭不會直》將自4月11日開始播出，除了客家電視的頻道及網站，在中華電信MOD、四季線上、亞太電信GtTV、遠傳Friday影音、CATCHPLAY+、Hami Video、KKTV、LiTV立視線上影音、LINE TV、myVideo等各大平台也都可以看得到。