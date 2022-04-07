環保意識抬頭，喜愛自行車的人數大幅增加，今年台北國際自行車展，「Air Seat 」受到大家的喜愛與肯定。「Air Seat全浮動座椅避震系統，是全球唯一專為自行車而設計的傳統的避震系統，更是2022年革命性產品。展覽現場「試乘測試檯」大排長龍，都是對「Air Seat」強大避震功能想搶先體驗的民眾。

經過無數次的研究、改良，10年磨一劍，終於在今年（2022）取得專利認證，並經過SGS國際認證（100公斤連續20萬次）測試合格。(攝影/郭淑真)

發明家徐文紹深知騎乘自行車對地球環境與人體健康的諸多好處，但騎單車時總被崎嶇不平的路面震的手麻、屁股痛，多年前即著手研發自行車避震器，經過無數次的研究、改良，10年磨一劍，終於在今年（2022）取得專利認證，並經過SGS國際認證（100公斤連續20萬次）測試合格。

傳統的避震系統，為了維持坐墊的程度穩定性，只能做單一軸向的減震。(攝影/郭淑真)

傳統的避震系統，為了維持坐墊的程度穩定性，只能做單一軸向的減震。全浮動式坐墊避震器，在保有乘坐穩定性的前提下，又可讓坐墊在上下、前後360度做全方位的避震，輕鬆跨越突如其來的碎石、坑洞與障礙物。且「Air Seat」只有240g,避震效果相較於全避震車有過之而無不及，這項發明是2022年自行車界的革命性產品。

展覽現場「試乘測試檯」大排長龍，都是對「Air Seat」強大避震功能想搶先體驗的民眾。(攝影/郭淑真)

Air Seat Full-floating saddle suspension system, 不只國人受惠，此項兼具功能、外觀、重量與實用性的新產品，即將推向國際，讓全世界自行車愛好者都能感受到：原來，自行車騎乘是可以這麼舒適！