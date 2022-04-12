「是空間存在還是光存在？」「我究竟看到的是甚麼？」「我在畫一件關於…物質是發出來的光。」藝術家林文海在最新創作展剖白內心意涵，本次創作展以2B素描為基底，展出藝術家從年輕到壯年期間，將台灣島嶼的風景，持續用鉛筆寫實的記錄。「島嶼‧光景 - 林文海創作展」自即日起至5月13日在東海大學藝術中心展出。

東海大學校長張國恩(左6)表示，這是就任後第一次參與畫展開幕，與出席貴賓大合影。(照片由東海大學提供)

林文海表示，在東海大學服務36年，感念當年美術系主任蔣勳的邀請，到校與學生分享創作，進而進入美學教育。他強調，會用2B鉛筆繪畫，是希望用簡單元素，化繁為簡，讓大家認識台灣島嶼土地的一切，也許有些地方並不起眼，確是充滿了愛。這次展覽是退休前的展覽，感謝各界朋友參與開幕式，包括行政院政務顧問蔡宗成、台灣建築美學文化經濟學會理事長陳國輝、前科博館副館長周文豪等皆聯袂出席。

東海大學校長張國恩表示，這是就任後第一次參與畫展開幕，還特地提前到場欣賞畫作。張校長提到，從畫展中可以看出藝術家對大肚山的支持，尤其2B鉛筆素描顏色只有黑白很困難呈現，而林院長忠實記錄台灣的生態呈現，以及用寫實易懂的方式，表達想讓父母欣賞畫作的心情，讓人感動，希望大家能前來欣賞。

【島嶼 ‧ 光景】展覽，訴說著日常熟悉、卻無意間消弱的土地情感。(照片由東海大學提供)

關於這次的展覽主題，林文海提到，山陵、島嶼、溪河、綠樹、風、身體…，都是發出的光，光的舞碼在自然訊息之間互動，感知彼此間流通的脈動，最終回歸自然。光，絕然純粹，無塵如實，從物質表面輕撫而過，進入核心穿越而出，難以捉摸又精確存在著。光是上帝抒情的詩學。無垠大海、湧動波濤、嶙峋礁岩、安身居所…，空間啟發人們可度量和非可度量的思索，物質構成了空間而光屬於時間，我們悠遊感受，並在時間中旅行。【島嶼 ‧ 光景】訴說著日常熟悉、卻無意間消弱的土地情感。他把關乎島嶼的秩序、大海的魅力，朝自身內在挖掘，彷若它是光的樂章，物質演繹著光，而光也回映了一切物質。手，描繪著舞動的光線，撩撥我們靜謐的心弦。

【島嶼 ‧ 光景】展覽，4/11~ 5/13在東海大學藝術中心展出。(照片由東海大學提供)

展覽資訊：2022-04-11 ~ 2022-05-13

策展人：林文海

展覽地點：東海大學藝術中心

展覽館開放時間：周一至周六12:00-18:00