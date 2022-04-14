新北市教育局攜手中華民國財稅會計學習交流協會及致理科技大學，自110年起首創5年一貫「新北市會計專業人才產學媒合專班」，今(111)年擴大招生資格，新北市公私立高中職專業群科2年級以上學生皆可報名，報名至4月22日。

教育局長張明文表示，新北市因應會計產業需求，結合產業與科大資源，「新北市會計專業人才培育計畫」今年擴大招生資格，凡新北市公私立高中職專業群科2年級以上學生皆可報名參加，以5年一貫模式進行培育，包含高二至高三畢業年度在校訓練及離校訓練、大學期間升學保障及就業媒合、畢業後工作媒合等，課程費用由協會支應，學生全程免費。

「新北市會計專業人才產學媒合專班」畢業後依學生意願可優先錄取致理科技大學進修部會計資訊系，白天由協會依學生志願，媒合至理想的公司任職。

「新北市會計專業人才產學媒合專班」畢業後依學生意願可優先錄取致理科技大學進修部會計資訊系，白天由協會依學生志願，媒合至理想的公司任職。公司除每月給付薪資，若學生考取記帳士證照，每月再額外增加5,000元作為專業加給，另有每學期最高15,000元學雜費補助。

去年錄取會計人才專班的三重商工商業經營科施翔閎同學表示，參與此計畫，是想獲得更多工作現場學習機會，將學習到的理論應用於實務經驗，幫自己打下穩固的基礎。一年的學習收獲非常多，目前正準備報考記帳士證照，希望未來有機會進入會計師事務所。

新北市自108年起推動4年4億元「贏得未來•技職人才」計畫，在「專業技職」面向，致力推動產官學研合作，讓學生求學中能實際與業界合作，在真實情境中落實專業技能應用。

三重商工校長李立泰表示，感謝協會提供產業資源及實習機會，與技專校院共同培育產業人才，由業界師傅手把手的傳承經驗與知識，讓學生邊工作邊專業精進。協會陳英志理事長表示，協會聯合815家會計師及記帳士事務所，將業界的經驗與資源帶入校園，是「要培養人才，而非人力」，鼓勵優秀學生透過培訓，成為未來會計產業接班人。

新北市自108年起推動4年4億元「贏得未來•技職人才」計畫，在「專業技職」面向，致力推動產官學研合作，感謝協會及科大提供師資及資源，讓學生求學中能實際與業界合作，在真實情境中落實專業技能應用。